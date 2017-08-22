Читайте нас на Facebook!
Жмите «Нравится».
Я уже с вами.
В Кемерове 26 и 27 августа развернутся мероприятия, посвящённые Дню шахтёра.
Программу празднования опубликовала администрация города.
Монумент «Память шахтёрам Кузбасса»
|
Время
|
Название мероприятия
|
11.00−12.00
|
Церемония возложения цветов «А в сердце солнца свет один на всех»
Площадь Советов
|
Время
|
Название мероприятия
|
14.00−16.00
|
Концертная программа коллективов города Кемерово «Теплом сердец согреты» (выступления коллективов школ и дворцов культуры)
|
14.00−19.00
|
Выставки художественных работ и изделий декоративно-прикладного творчества «От самого сердца»
|
14.00−19.00
|
Фотозона «Шахта» (7 тематических инсталляций школ искусств)
|
14.00−19.00
|
Парк развлечений «День шахтёра» (аттракционы, фотозоны)
|
14.00−22.00
|
Кулинарный фестиваль «Шахтёрский тормозок»
|
16.00
|
Акция «Шахтёрская лента»
|
16.00−19.00
|
Интерактивная выставка «Говорит и показывает фотография» («живые картины» на мольбертах)
|
16.00−19.00
|
Аттракционы «Монетный двор», «Телескоп в прошлое»
|
16.00−19.00
|
Акция «Каска-раскраска»
|
16.00−19.00
|
Викторина «Забойный квест»
|
16.00−19.00
|
Экскурсии по городу (площадь Советов — просп. Советский — ул. Весенняя)
|
16.00−18.00
|
Флористическое шоу «Карнавал цветов» (автомобили, творческие коллективы, горожане)
|
18.00−22.00
|
Конкурсно-концертная программа «Забойный день» (концерт группы «7 пятниц», «Ласковый май» (Андрей Разин))
Парк Победы имени Г. К. Жукова
|
Время
|
Название мероприятия
|
Теннисный корт
|
12.00−17.00
|
Городской турнир по теннису среди ветеранов
|
Территория парка
|
12.00−18.00
|
Акция «Военная служба по контракту — твой выбор» (запись на контрактную военную службу, выставка-продажа военного обмундирования, показательные выступления, фотозона)
|
17.00
|
Акция «Шахтёрская лента»
|
14.00−19.00
|
Выставка-продажа изделий декоративно-прикладного искусства
|
14.00−19.00
|
Конкурсно-игровая программа «Горняцкий забой. Молодёжный формат» (интерактивно-развлекательные площадки «Игротека», «Выставка робототехники», «Полигон», фотозоны, викторины)
|
14.00−19.00
|
Акция «Слава шахтёрам!» (зона отдыха)
|
14.00−19.00
|
Детская игровая зона «Шахтёрский пикник» (игровые программы, аттракционы)
|
14.00−19.00
|
Игровая зона «Выходи играть во двор» (игровые программы)
|
14.00−19.00
|
Акция «С днем шахтёра» (фотозоны, зоны отдыха)
|
14.00−19.00
|
Спортивно-массовое мероприятие «Шахтерский марафон» (стритбол, стрельба из лука, министадион, скандинавская ходьба, армрестлинг, выполнение нормативов ГТО, шахматы, эстафеты)
|
14.00−20.00
|
Выставка станции юных натуралистов (контактный зоопарк, фото с животными)
|
14.00−22.00
|
Кулинарный фестиваль «Шахтёрский тормозок»
|
16.00−18.00
|
Спиннер-турнир
|
16.00−19.00
|
Мастер-класс по изготовлению цветов «Подарок шахтёру»
|
Сцена «Виктория»
|
14.00−22.00
|
Молодёжная программа «Мы славим подвиг трудовой» (выступления коллективов дворцов культуры, молодежных коллективов)
Площадь Пушкина, улица Орджоникидзе
|
Время
|
Название мероприятия
|
09.00−13.00
|
Чемпионат и первенство Кемеровской области, первенство города Кемерово и по велоспорту
Стадион «Химик»
|
Время
|
Название мероприятия
|
10.00−14.00
|
Соревнования по флорболу «Молочный Кубок-2017»
Площадь перед драматическим театром
|
Время
|
Название мероприятия
|
15.00−20.00
|
Фестиваль инструментальной музыки «Музыкальный вернисаж» (выступления ВИА, оркестров)
Площадь перед музыкальным театром
|
Время
|
Название мероприятия
|
16.00−20.00
|
Танцевальный баттл «Слава шахтёрам!» (выступления хореографических коллективов)
Ул. Весенняя — набережная р. Томь
|
Время
|
Название мероприятия
|
15.00
|
Акция «Шахтёрская лента»
|
15.00−18.00
|
Библиотечный фестиваль «С любовью к городу» (викторины, игровые программы, выставки книг, фотозоны)
|
15.00−20.00
|
Концертная программа «День шахтёра» (выступления коллективов школ, дворцов культуры, инициативных кемеровчан)
|
16.00−21.00
|
Творческий проект «Арбат на Весенней» (выставка-продажа изделий декоративно-прикладного искусства)
Сквер «Орбита» на улице Притомской набережной
|
Время
|
Название мероприятия
|
15.00−19.00
|
Фестиваль «Мой лучший друг» (презентация приютов для животных, выставка-продажа магазинов для животных, ветеринарных клиник, фотозоны с животными)
Парк Комсомольский им. В. Волошиной
|
Время
|
Название мероприятия
|
11.00−18.00
|
Спортивное благотворительное мероприятие «Игры героев» (командная и индивидуальная полоса препятствий, благотворительные конкурсы)
Университетский мост
|
Время
|
Название мероприятия
|
21.50
|
Праздничный салют
Трасса ж.р. Лесная Поляна
|
Время
|
Название мероприятия
|
10.00-
14.00
|
Чемпионат и первенство Кемеровской области, первенство города Кемерово и по велоспорту
Парк Победы имени Г. К. Жукова
|
Время
|
Название мероприятия
|
Теннисный корт
|
12.00−17.00
|
Городской турнир по теннису среди ветеранов
Стадион «Химик»
|
Время
|
Название мероприятия
|
В течение дня (по расписанию)
|
Соревнования по хоккею с мячом «Сибирская детская лига»
Площадь часовни «Всех скорбящих радость»
|
Время
|
Название мероприятия
|
21.00−21.30
|
Акция «Свеча памяти»
Также праздничные мероприятия пройдут в других районах города.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.