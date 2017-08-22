Читайте нас на Facebook!
Жмите «Нравится».

Новости Новосибирска - ВашГород.ру

Я уже с вами.

Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
В Новосибирск ненадолго вернётся лето
Гид по городу

Опубликована программа празднования Дня шахтёра в Кемерове

Сегодня 10:20
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
c.sibdepo.ru

В Кемерове 26 и 27 августа развернутся мероприятия, посвящённые Дню шахтёра.

Программу празднования опубликовала администрация города.

26 августа

Монумент «Память шахтёрам Кузбасса»

Время

Название мероприятия

11.00−12.00

Церемония возложения цветов «А в сердце солнца свет один на всех»

Площадь Советов

Время

Название мероприятия

14.00−16.00

Концертная программа коллективов города Кемерово «Теплом сердец согреты» (выступления коллективов школ и дворцов культуры)

14.00−19.00

Выставки художественных работ и изделий декоративно-прикладного творчества «От самого сердца»

14.00−19.00

Фотозона «Шахта» (7 тематических инсталляций школ искусств)

14.00−19.00

Парк развлечений «День шахтёра» (аттракционы, фотозоны)

14.00−22.00

Кулинарный фестиваль «Шахтёрский тормозок»

16.00

Акция «Шахтёрская лента»

16.00−19.00

Интерактивная выставка «Говорит и показывает фотография» («живые картины» на мольбертах)

16.00−19.00

Аттракционы «Монетный двор», «Телескоп в прошлое»

16.00−19.00

Акция «Каска-раскраска»

16.00−19.00

Викторина «Забойный квест»

16.00−19.00

Экскурсии по городу (площадь Советов — просп. Советский — ул. Весенняя)

16.00−18.00

Флористическое шоу «Карнавал цветов» (автомобили, творческие коллективы, горожане)

18.00−22.00

Конкурсно-концертная программа «Забойный день» (концерт группы «7 пятниц», «Ласковый май» (Андрей Разин))

Парк Победы имени Г. К. Жукова

Время

Название мероприятия

Теннисный корт

12.00−17.00

Городской турнир по теннису среди ветеранов

Территория парка

12.00−18.00

Акция «Военная служба по контракту — твой выбор» (запись на контрактную военную службу, выставка-продажа военного обмундирования, показательные выступления, фотозона)

17.00

Акция «Шахтёрская лента»

14.00−19.00

Выставка-продажа изделий декоративно-прикладного искусства

14.00−19.00

Конкурсно-игровая программа «Горняцкий забой. Молодёжный формат» (интерактивно-развлекательные площадки «Игротека», «Выставка робототехники», «Полигон», фотозоны, викторины)

14.00−19.00

Акция «Слава шахтёрам!» (зона отдыха)

14.00−19.00

Детская игровая зона «Шахтёрский пикник» (игровые программы, аттракционы)

14.00−19.00

Игровая зона «Выходи играть во двор» (игровые программы)

14.00−19.00

Акция «С днем шахтёра» (фотозоны, зоны отдыха)

14.00−19.00

Спортивно-массовое мероприятие «Шахтерский марафон» (стритбол, стрельба из лука, министадион, скандинавская ходьба, армрестлинг, выполнение нормативов ГТО, шахматы, эстафеты)

14.00−20.00

Выставка станции юных натуралистов (контактный зоопарк, фото с животными)

14.00−22.00

Кулинарный фестиваль «Шахтёрский тормозок»

16.00−18.00

Спиннер-турнир

16.00−19.00

Мастер-класс по изготовлению цветов «Подарок шахтёру»

Сцена «Виктория»

14.00−22.00

Молодёжная программа «Мы славим подвиг трудовой» (выступления коллективов дворцов культуры, молодежных коллективов)

Площадь Пушкина, улица Орджоникидзе

Время

Название мероприятия

09.00−13.00

Чемпионат и первенство Кемеровской области, первенство города Кемерово и по велоспорту

Стадион «Химик»

Время

Название мероприятия

10.00−14.00

Соревнования по флорболу «Молочный Кубок-2017»

Площадь перед драматическим театром

Время

Название мероприятия

15.00−20.00

Фестиваль инструментальной музыки «Музыкальный вернисаж» (выступления ВИА, оркестров)

Площадь перед музыкальным театром

Время

Название мероприятия

16.00−20.00

Танцевальный баттл «Слава шахтёрам!» (выступления хореографических коллективов)

Ул. Весенняя — набережная р. Томь

Время

Название мероприятия

15.00

Акция «Шахтёрская лента»

15.00−18.00

Библиотечный фестиваль «С любовью к городу» (викторины, игровые программы, выставки книг, фотозоны)

15.00−20.00

Концертная программа «День шахтёра» (выступления коллективов школ, дворцов культуры, инициативных кемеровчан)

16.00−21.00

Творческий проект «Арбат на Весенней» (выставка-продажа изделий декоративно-прикладного искусства)

Сквер «Орбита» на улице Притомской набережной

Время

Название мероприятия

15.00−19.00

Фестиваль «Мой лучший друг» (презентация приютов для животных, выставка-продажа магазинов для животных, ветеринарных клиник, фотозоны с животными)

Парк Комсомольский им. В. Волошиной

Время

Название мероприятия

11.00−18.00

Спортивное благотворительное мероприятие «Игры героев» (командная и индивидуальная полоса препятствий, благотворительные конкурсы)

Университетский мост

Время

Название мероприятия

21.50

Праздничный салют

27 августа

Трасса ж.р. Лесная Поляна

Время

Название мероприятия

10.00-

14.00

Чемпионат и первенство Кемеровской области, первенство города Кемерово и по велоспорту

Парк Победы имени Г. К. Жукова

Время

Название мероприятия

Теннисный корт

12.00−17.00

Городской турнир по теннису среди ветеранов

Стадион «Химик»

Время

Название мероприятия

В течение дня (по расписанию)

Соревнования по хоккею с мячом «Сибирская детская лига»

Площадь часовни «Всех скорбящих радость»

Время

Название мероприятия

21.00−21.30

Акция «Свеча памяти»

Также праздничные мероприятия пройдут в других районах города.

Ваш комментарий будет первым.
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
Новости Новосибирска - ВашГород.ру
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ