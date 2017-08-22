Заместитель губернатора по вопросам образования, культуры и спорта Елена Пахомова рассказала, на каком этапе строительство школы № 81 в Новокузнецке.

«Она [школа] на стадии включения в проект Минстроя. Сейчас этим занимаются непосредственно строители, нужно войти в число эффективных проектов. Она входит в проекты моногородов, я очень надеюсь, что в следующем году мы её откроем, но всё прорабатываем как раз до конца этого года», — сказала «10 каналу» Елена Пахомова.

Напомним, новокузнечанам обещали, что школу № 81 откроют в этом сентябре. Однако журналисты ещё весной усомнились, что объект сдадут в срок.

Школа № 81 ждёт открытия почти пять лет. В 2012 году в ней нашли трещины, обучение стало небезопасным. Здание снесли, а вот возвести новое никак не получается.

В 2013 году новокузнечане даже выходили на митинг из-за затянувшейся стройки. Двумя годами позже, в 2015-м, Аман Тулеев требовал достроить здание.

В 2017 году мэр Сергей Кузнецов заверял, что учреждение распахнёт двери уже в сентябре. Кстати, это будет современная цифровая школа. Учиться в ней смогут 825 ребятишек.