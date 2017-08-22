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В Новосибирск ненадолго вернётся лето

В Кузбассе из-за тумана парализована работа аэропортов

Сегодня 10:53
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Ntv.ru

Два кемеровских и два новокузнецких самолёта не смогли приземлиться накануне утром. Как рассказали в справочной аэропорта «Спиченково», они вынуждены были сесть в Новосибирске.

Из Новокузнецка два московских самолета пока также не могут вылететь. По информации с онлайн табло, рейс авиакомпании «Сибирь» задержан до 13:15, самолёт «Аэрофлота» вылетит только в 22:30.

В Кемерове все рейсы тоже пока задерживаются. По информации с официального сайта кемеровского аэропорта, взлететь не могут восемь самолётов.

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