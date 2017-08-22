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Я уже с вами.
Два кемеровских и два новокузнецких самолёта не смогли приземлиться накануне утром. Как рассказали в справочной аэропорта «Спиченково», они вынуждены были сесть в Новосибирске.
Из Новокузнецка два московских самолета пока также не могут вылететь. По информации с онлайн табло, рейс авиакомпании «Сибирь» задержан до 13:15, самолёт «Аэрофлота» вылетит только в 22:30.
В Кемерове все рейсы тоже пока задерживаются. По информации с официального сайта кемеровского аэропорта, взлететь не могут восемь самолётов.
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