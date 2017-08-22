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Россиян просят помочь пострадавшим в жутком пожаре в Ростове-на-Дону

Сегодня 11:25
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
adi19.ru

Пожар в Ростове-на-Дону вспыхнул в понедельник, 21 августа.

Огненная стихия охватила десятки домов.

Как сообщает bloknot-rostov.ru, сначала загорелся нежилой двухэтажный барак. В считанные минуты огонь перекинулся на соседние дома, а спустя пару часов полыхали несколько жилых кварталов.

В результате пожара повреждены 107 строений, в том числе 83 жилые постройки. За медицинской помощью обратились 45 человек. Семь из них госпитализированы. Они получили ожоги средней степени тяжести, отравление продуктами горения. Более 500 человек были эвакуированы, передаёт РИА Новости.

Отмечается, что среди пострадавших есть сотрудник МЧС и трое полицейских.

Утром 22 августа спасателям удалось локализовать пожар на площади 200 квадратных метров. Пожару присвоен повышенный четвёртый ранг опасности.

Неравнодушные жители организовали сбор помощи пострадавшим, в соцсетях запустили хештег #ПомогиРостов. Тем, кому необходима помощь, или кто готов сам оказать её, могут написать сообщение с этим хештегом в любой соцсети.

Кроме того, работают «горячие линии»: 8−863−239−99−99 и 8−863−269−55−92, уточняет adi19.ru.

Комментарии 12
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Игорь
14 0
Вангую - это был поджег. Рядом идет стройка, значит нужна еще территория. Жители не хотели идти на их условия, их подожгли. Большие деньги крутятся там.
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Читатель
4 0
Вангую - это был поджег. Рядом идет стройка, значит нужна еще территория. Жители не хотели идти на их условия, их подожгли. Большие деньги крутятся там.
Скорее всего. Но почему не смогли быстро остановить пожар? Все-таки центр города .
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Читатель
33 3
Почему Сирии помогает государство (хоть и за счет налогов), а своим гражданам побираемся по народу, еще сверх налогов?
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13
17 0
Почему Сирии помогает государство (хоть и за счет налогов), а своим гражданам побираемся по народу, еще сверх налогов?
Потому что помощь кучке населения не принесёт сами-знаете-кому достаточно международного рейтинга
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бродяга
7 0
Вангую - это был поджег. Рядом идет стройка, значит нужна еще территория. Жители не хотели идти на их условия, их подожгли. Большие деньги крутятся там.
за несколько дней до поджога ходили вышибалы и предлагали по 2-3 миллиона за дома с участками и это в центре города, за которые и на окраине не купишь квартиру.
в противном случае грозились все сжечь.
было несколько поджогов .
это последний о котором написали.

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бродяга
16 3
Почему Сирии помогает государство (хоть и за счет налогов), а своим гражданам побираемся по народу, еще сверх налогов?
Россия - это не страна, не государство, не империя. Россия - это территория, оккупированная красно-коричневой мафией. На этой территории площадью 17 миллионов кв км проживает 144 миллиона человек, абсолютное большинство которых является населением. Это население, исполняющее обязанности граждан РФ, никакого участия в обустройстве оккупированной территории не принимает. Такая территория и такое количество населения мафию явно тяготит.
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бродяга
8 1
за несколько дней до поджога ходили вышибалы и предлагали по 2-3 миллиона за дома с участками и это в центре города, за которые и на окраине не купишь квартиру.
в противном случае грозились все сжечь.
было несколько поджогов .
это последний о котором написали.

подробнее на "Росбалте"
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Ветер перемен...
9 0
Путинские выродки(бизнесмены,капиталистические свиньи) подожгли, вот пусть они и возмещают ущерб,твари.
Людям естественно сочувствую. Страна находится в оккупации всё тех же братков из 90-х.
Ничего, скоро всё изменится.
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Игорь
4 12
Путинские выродки(бизнесмены,капиталистические свиньи) подожгли, вот пусть они и возмещают ущерб,твари.
Людям естественно сочувствую. Страна находится в оккупации всё тех же братков из 90-х.
Ничего, скоро всё изменится.
А при чем снова Путин, у тебя хохлизм!? Тут виноваты другте, криминал, и местная власть!!!!!
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жека
14 4
Почему Сирии помогает государство (хоть и за счет налогов), а своим гражданам побираемся по народу, еще сверх налогов?
требую отставки путина)))
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*
8 3
А при чем снова Путин, у тебя хохлизм!? Тут виноваты другте, криминал, и местная власть!!!!!
Слушайте, так почему когда вам на предприятии зарплату, например, не платят вы жалуетесь на директора? А как что случись в России так Путин вообще не при чем. Где-то контроль сверх меры, а где-то ну прям порядок навести никак не может бедняга - раб галерный...
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chak
5 1
А при чем снова Путин, у тебя хохлизм!? Тут виноваты другте, криминал, и местная власть!!!!!
ТВ насмотрелись, где все время кричат что пу такой белый и пушистый и бедненький ни как не может справиться с властями в регионах?
Точная поговорка есть - рыба гниет с головы.
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