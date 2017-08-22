Пожар в Ростове-на-Дону вспыхнул в понедельник, 21 августа.

Огненная стихия охватила десятки домов.

Как сообщает bloknot-rostov.ru, сначала загорелся нежилой двухэтажный барак. В считанные минуты огонь перекинулся на соседние дома, а спустя пару часов полыхали несколько жилых кварталов.

В результате пожара повреждены 107 строений, в том числе 83 жилые постройки. За медицинской помощью обратились 45 человек. Семь из них госпитализированы. Они получили ожоги средней степени тяжести, отравление продуктами горения. Более 500 человек были эвакуированы, передаёт РИА Новости.

Отмечается, что среди пострадавших есть сотрудник МЧС и трое полицейских.

Утром 22 августа спасателям удалось локализовать пожар на площади 200 квадратных метров. Пожару присвоен повышенный четвёртый ранг опасности.

Неравнодушные жители организовали сбор помощи пострадавшим, в соцсетях запустили хештег #ПомогиРостов. Тем, кому необходима помощь, или кто готов сам оказать её, могут написать сообщение с этим хештегом в любой соцсети.

Кроме того, работают «горячие линии»: 8−863−239−99−99 и 8−863−269−55−92, уточняет adi19.ru.