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Я уже с вами.
Мероприятие прошло в рамках Единой недели экологических действий.
В минувшую пятницу, 18 августа, Ботанический сад НФИ КемГУ провёл экскурсию-субботник.
Мероприятие организовано комитетом охраны окружающей среды и природных ресурсов администрации Новокузнецка, Кузбасской Ассоциацией переработчиков отходов, сообщает администрация города.
Известно, что более 20 человек благоустраивали территорию природного комплекса. Волонтёры облагородили клумбы, избавились от сорняков и старых сухих деревьев.
Экспозиция «Мир водных растений» преобразилась за счёт молодых деревьев, которые высадили участники. В скором времени в Ботаническом саду появятся краснокнижные растения.
После субботника для участников организовали увлекательную экскурсию, рассказали о разнообразии растений, познакомили с экспозициями Ботанического сада.
По традиции, в конце мероприятие состоялось чаепитие с липовым чаем и вкусной выпечкой.
Напомним, Ботанический сад располагается в пойме реки Томи по адресу: село Атаманово, улица Центральная, 186 б. Площадь сада — около 5 гектаров.
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Столько лет живу в Новокузнецке - и впервые узнал, что у нас есть Ботанический сад.
Столько лет живу в Новокузнецке - и впервые узнал, что у нас есть Ботанический сад.