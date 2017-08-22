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В Новосибирск ненадолго вернётся лето

В Новокузнецке облагородили Ботанический сад

Сегодня 11:40
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
vk.com

Мероприятие прошло в рамках Единой недели экологических действий.

В минувшую пятницу, 18 августа, Ботанический сад НФИ КемГУ провёл экскурсию-субботник.

Мероприятие организовано комитетом охраны окружающей среды и природных ресурсов администрации Новокузнецка, Кузбасской Ассоциацией переработчиков отходов, сообщает администрация города.

Известно, что более 20 человек благоустраивали территорию природного комплекса. Волонтёры облагородили клумбы, избавились от сорняков и старых сухих деревьев.

Экспозиция «Мир водных растений» преобразилась за счёт молодых деревьев, которые высадили участники. В скором времени в Ботаническом саду появятся краснокнижные растения.

После субботника для участников организовали увлекательную экскурсию, рассказали о разнообразии растений, познакомили с экспозициями Ботанического сада.

По традиции, в конце мероприятие состоялось чаепитие с липовым чаем и вкусной выпечкой.

Напомним, Ботанический сад располагается в пойме реки Томи по адресу: село Атаманово, улица Центральная, 186 б. Площадь сада — около 5 гектаров.

Комментарии 2
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20 0
Вот это да!

Столько лет живу в Новокузнецке - и впервые узнал, что у нас есть Ботанический сад.
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Астронавт
2 0
Вот это да!

Столько лет живу в Новокузнецке - и впервые узнал, что у нас есть Ботанический сад.
А в Барнауле уже есть метро так, что отстаёте.
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