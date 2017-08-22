Второй день подряд местный предприниматель устраивает одиночные пикеты возле отеля Park inn, где проходит стратегическая сессия «Моногорода: живём по-новому».

Журналистам ВашГород.ру удалось узнать, что заставило предпринимателя Дениса Щедрина выйти на пикет.

«Я частный перевозчик, но я устроил пикет не только от лица перевозчиков, а от большого числа мелких предпринимателей. Я считаю, что наша местная власть создаёт различные препоны для ведения бизнеса, поэтому многие вынуждены регистрировать предприятия в других регионах, где легче работать. Соответственно, налоги они платят там же. В итоге это наносит урон бюджету города и, как следствие, всем новокузнечанам.

Место проведения одиночного пикета выбрано не случайно. В эти дни в конференц-зале отеля Park inn проходит стратегическая сессия «Моногорода: живём по-новому», где большие чины решают, как же привлечь инвестиции в Новокузнецк. Я же хочу показать, что мэру нужно подумать вначале о местных предпринимателях.

После вчерашнего пикета некоторые СМИ — друзья администрации, успели меня обвинить в том, что я повысил стоимость проезда, и теперь ещё митингую при этом. Но хочу заявить, что я стоимость проезда на своих маршрутах не повышал", — поделился своим мнением с ВашГород.ру Денис Щедрин.