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Я уже с вами.

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В Новосибирск ненадолго вернётся лето

Предприниматель устроил пикет в центре города: почему бизнес бежит из Новокузнецка

Сегодня 11:50
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

Второй день подряд местный предприниматель устраивает одиночные пикеты возле отеля Park inn, где проходит стратегическая сессия «Моногорода: живём по-новому».

Журналистам ВашГород.ру удалось узнать, что заставило предпринимателя Дениса Щедрина выйти на пикет.

«Я частный перевозчик, но я устроил пикет не только от лица перевозчиков, а от большого числа мелких предпринимателей. Я считаю, что наша местная власть создаёт различные препоны для ведения бизнеса, поэтому многие вынуждены регистрировать предприятия в других регионах, где легче работать. Соответственно, налоги они платят там же. В итоге это наносит урон бюджету города и, как следствие, всем новокузнечанам.

Место проведения одиночного пикета выбрано не случайно. В эти дни в конференц-зале отеля Park inn проходит стратегическая сессия «Моногорода: живём по-новому», где большие чины решают, как же привлечь инвестиции в Новокузнецк. Я же хочу показать, что мэру нужно подумать вначале о местных предпринимателях.

После вчерашнего пикета некоторые СМИ — друзья администрации, успели меня обвинить в том, что я повысил стоимость проезда, и теперь ещё митингую при этом. Но хочу заявить, что я стоимость проезда на своих маршрутах не повышал", — поделился своим мнением с ВашГород.ру Денис Щедрин.

Комментарии 6
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Кстати:
0 0
Вячеслав Мальцев утверждает, что выражение " кошмарить бизнес" уже многие лета принадлежит "Вове Путину".
Думаю, авторитет/влияние плаката скаканет в гору !?, а !?
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Роман
6 5
Щедрин красавчик не стал сидеть и отмалчиваться
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Житель
4 3
Засели уже этого пикетчика. Полицаи составили бумаги и увезли. Не любит власть тех кто с ней не согласен. По любому поводу.
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Митрич
2 1
Щедрин красавчик не стал сидеть и отмалчиваться
Почему бы тебе рядом с ним не встать? Будете сразу два красавчика.... :-)))
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Кстати:
2 0
Почему бы тебе рядом с ним не встать? Будете сразу два красавчика.... :-)))
Навеялась интересная мысля: одному держать грабли, второму - вилы, а между ними автономно разместить вопросительный знак с годом "2017 !" - вот селяне поугарают .
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Серый
0 0
Да. И одно непонятно, что же вы тут смешного-то нашли??? То что у нас всё делается через "задний проход" и вас всё это устраивает?!... Тогда смею Вас заверить, что писатели, трущиеся здесь, явно страдают скудоумием.
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