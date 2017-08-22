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Я уже с вами.
При покупке абонементов на матчи новокузнецкого ХК «Металлург» болельщики смогут получить эксклюзивные шайбы и автографы игроков на выбор. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.
Подарки покупателям абонементов будут вручены в сентябре, перед началом сезона. В начале месяца пройдёт тренировка «Металлурга», куда пригласят владельцев абонементов. Там состоится вручение шайб, а также можно сделать фото и взять автографы у хоккеистов.
Напомним, продажа абонементов на новый хоккейный сезон началась 21 августа. Купить их можно в кассе новокузнецкого Дворца спорта. Ранее ВашГород.ру сообщал о стоимости абонементов разных категорий.
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