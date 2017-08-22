Читайте нас на Facebook!
Жмите «Нравится».

Новости Новосибирска - ВашГород.ру

Я уже с вами.

Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
В Новосибирск ненадолго вернётся лето

ХК «Металлург» пообещал эксклюзивные подарки болельщикам

Сегодня 11:57
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Олег Скребков

При покупке абонементов на матчи новокузнецкого ХК «Металлург» болельщики смогут получить эксклюзивные шайбы и автографы игроков на выбор. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Подарки покупателям абонементов будут вручены в сентябре, перед началом сезона. В начале месяца пройдёт тренировка «Металлурга», куда пригласят владельцев абонементов. Там состоится вручение шайб, а также можно сделать фото и взять автографы у хоккеистов.

Напомним, продажа абонементов на новый хоккейный сезон началась 21 августа. Купить их можно в кассе новокузнецкого Дворца спорта. Ранее ВашГород.ру сообщал о стоимости абонементов разных категорий.

Ваш комментарий будет первым.
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
Новости Новосибирска - ВашГород.ру
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ