При покупке абонементов на матчи новокузнецкого ХК «Металлург» болельщики смогут получить эксклюзивные шайбы и автографы игроков на выбор. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Подарки покупателям абонементов будут вручены в сентябре, перед началом сезона. В начале месяца пройдёт тренировка «Металлурга», куда пригласят владельцев абонементов. Там состоится вручение шайб, а также можно сделать фото и взять автографы у хоккеистов.

Напомним, продажа абонементов на новый хоккейный сезон началась 21 августа. Купить их можно в кассе новокузнецкого Дворца спорта. Ранее ВашГород.ру сообщал о стоимости абонементов разных категорий.