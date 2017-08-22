После появления информации о вспышке в регионе Анталии вируса Коксаки многие россияне решили перенести свой отдых на другой срок или вернуть деньги за путёвки.

Однако, как рассказали в Роспотребнадзоре, далеко не все турагенства согласны вернуть деньги или перебронировать тур.

«В Роспотребнадзор поступило более 400 жалоб от потребителей на отказ туроператоров по возврату средств и перебронированию туров, из них свыше 80% всех жалоб касаются ООО „Туроператор Библио Глобус“ и ООО „Пегас-Туристик“», — добавили в ведомстве.

В связи с большим количеством жалоб проведено совещание с участниками туристического рынка и Ассоциацией туроператоров России (АТОР). На встрече Роспотребнадзор заявил, что удержания с туристов денежных штрафов и пени при расторжении или изменении соответствующего договора в случаях объявления о наличии в стране временного пребывания угрозы безопасности здоровью туристов недопустима.

В ходе совещания приняли решение о проработке АТОР проекта изменений в договорах между операторами и контрагентами в принимающей стране по включению в них условий об обязательном информировании принимающей стороной российских туроператоров о рисках инфекционного и неинфекционного характера, сообщает «Агенство Москва».

Все россияне, столкнувшиеся с трудностями по возврат денег за путёвки в Турцию могут позвонить на горячую линию. Так же обратиться в ведомство могут граждане, пострадавшие во время посещения отелей Турецкой Республики.

Роспотребнадзор также рассказал, какие города наиболее подвержены риску распространения заболевания. Среди них Сиде, Анталья, Аланья, Кемер и Белек.