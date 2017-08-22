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В Новосибирск ненадолго вернётся лето

Россияне жалуются на отказ туроператоров возвращать деньги за путевки в Турцию

Сегодня 12:10
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Kursktv.ru

После появления информации о вспышке в регионе Анталии вируса Коксаки многие россияне решили перенести свой отдых на другой срок или вернуть деньги за путёвки.

Однако, как рассказали в Роспотребнадзоре, далеко не все турагенства согласны вернуть деньги или перебронировать тур.

«В Роспотребнадзор поступило более 400 жалоб от потребителей на отказ туроператоров по возврату средств и перебронированию туров, из них свыше 80% всех жалоб касаются ООО „Туроператор Библио Глобус“ и ООО „Пегас-Туристик“», — добавили в ведомстве.

В связи с большим количеством жалоб проведено совещание с участниками туристического рынка и Ассоциацией туроператоров России (АТОР). На встрече Роспотребнадзор заявил, что удержания с туристов денежных штрафов и пени при расторжении или изменении соответствующего договора в случаях объявления о наличии в стране временного пребывания угрозы безопасности здоровью туристов недопустима.

В ходе совещания приняли решение о проработке АТОР проекта изменений в договорах между операторами и контрагентами в принимающей стране по включению в них условий об обязательном информировании принимающей стороной российских туроператоров о рисках инфекционного и неинфекционного характера, сообщает «Агенство Москва».

Все россияне, столкнувшиеся с трудностями по возврат денег за путёвки в Турцию могут позвонить на горячую линию. Так же обратиться в ведомство могут граждане, пострадавшие во время посещения отелей Турецкой Республики.

Роспотребнадзор также рассказал, какие города наиболее подвержены риску распространения заболевания. Среди них Сиде, Анталья, Аланья, Кемер и Белек.

Комментарии 1
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Турист
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Прилетели знакомые. Да, случаи заражения были, но не так масштабно, как освещается в СМИ. В основном маленькие дети. Их просят не выводить из номеров. Эпидемии нет. Лучше конечно избегать бассейны и аквапарки. Море, солнце, прогулки , фрукты, мороженое. Этого вполне достаточно для отличного отдыха.много не водных экскурсий есть. Вообщем, отказываться или нет- решать самим. Проявления вируса похожи на ветрянку. По телу пузырьки. Отличается тем, что еще есть пузырьки на ладонях, ступнях и во рту. У детей часто есть температура. Заболеть на отдыхе , тем более не на родине, очень грустно. Кто поедет, берите все же болтушку цинковую циндол, вату, жаропонижающие, фенистил. Это в дополнение вашей аптечки.
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