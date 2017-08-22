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Я уже с вами.
Плодовоовощная продукция в сентябре подешевеет.
Цены на неё будут в пять раз ниже по сравнению с июнем. Такие прогнозы даёт Минэкономразвития, пишут «Известия».
По мнению экспертов, прогнозы оправданы, поскольку урожайность в этом году держится на хорошем уровне.
В целом цены на продукты в сентябре по сравнению с началом лета снизятся на 1,3 процента.
Ранее ВашГород.ру сообщал о снижении цен на плодоовощную продукцию на 3,7 процента. Также мы рассказывали, где выгоднее покупать овощи в Новокузнецке, и за сколько пенсионеры смогут сдать излишки урожая.
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Надолго задумался.