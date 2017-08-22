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В Новосибирск ненадолго вернётся лето

Россиянам пообещали рекордное снижение цен на овощи и фрукты

Сегодня 12:40
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
nazdor.ru

Плодовоовощная продукция в сентябре подешевеет.

Цены на неё будут в пять раз ниже по сравнению с июнем. Такие прогнозы даёт Минэкономразвития, пишут «Известия».

По мнению экспертов, прогнозы оправданы, поскольку урожайность в этом году держится на хорошем уровне.

В целом цены на продукты в сентябре по сравнению с началом лета снизятся на 1,3 процента.

Ранее ВашГород.ру сообщал о снижении цен на плодоовощную продукцию на 3,7 процента. Также мы рассказывали, где выгоднее покупать овощи в Новокузнецке, и за сколько пенсионеры смогут сдать излишки урожая.

Комментарии 4
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Кстати:
0 0
Мож у кого-нибудь окажутся вдруг импортные фрукты - как бы связаться - я бы их бульдозером помял у родственников в деревне.
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цены на плоды и овощи будут дешевле в 5 раз относительно июня
1 0
В целом цены на продукты в сентябре по сравнению с началом лета снизятся на 1,3 процента.
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Надолго задумался.
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Серый
1 0
В чем заключается рекорд?
В этом и заключается "рекорд", чтобы снижение цен в 5 раз (!) равнялось 1,3%. И так у нас везде... Высшие чины правительства тоже так и считают! А.Силуанов этому ярчайший пример.
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