Плодовоовощная продукция в сентябре подешевеет.

Цены на неё будут в пять раз ниже по сравнению с июнем. Такие прогнозы даёт Минэкономразвития, пишут «Известия».

По мнению экспертов, прогнозы оправданы, поскольку урожайность в этом году держится на хорошем уровне.

В целом цены на продукты в сентябре по сравнению с началом лета снизятся на 1,3 процента.

Ранее ВашГород.ру сообщал о снижении цен на плодоовощную продукцию на 3,7 процента. Также мы рассказывали, где выгоднее покупать овощи в Новокузнецке, и за сколько пенсионеры смогут сдать излишки урожая.