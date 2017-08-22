В Новокузнецке предприятие ООО «РегионЭкология» незаконно уничтожило опасные отходы, привезённые из Тулы. За грубые нарушения суд приостановил деятельность организации на 90 суток.

Как сообщает «Правоохранительный портал», в ходе проведения проверки Роспотребнадзором было установлено, что новокузнецкая фирма осуществила транспортировку и уничтожение пестицидов, пришедших в негодность и хранившихся в организациях и сельскохозяйственных предприятиях Тульской области. Масса обезвреженных отходов составила более 50 тонн.

Перевозка пестицидов осуществлялась не по правилам. Также сжигание отходов производилось на установках несоответсвующего типа.

В итоге за несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обезвреживании отходов производства и потребления, разрушающих озоновый слой, или иных опасных веществ фирму признали виновной.

Отмечается, что предприятие может обжаловать решение суда.