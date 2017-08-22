Читайте нас на Facebook!
Жмите «Нравится».

Новости Новосибирска - ВашГород.ру

Я уже с вами.

Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
В Новосибирск ненадолго вернётся лето

В Новокузнецке предприятие сжигало опасные отходы

Сегодня 12:45
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Jewworldorder.org

В Новокузнецке предприятие ООО «РегионЭкология» незаконно уничтожило опасные отходы, привезённые из Тулы. За грубые нарушения суд приостановил деятельность организации на 90 суток.

Как сообщает «Правоохранительный портал», в ходе проведения проверки Роспотребнадзором было установлено, что новокузнецкая фирма осуществила транспортировку и уничтожение пестицидов, пришедших в негодность и хранившихся в организациях и сельскохозяйственных предприятиях Тульской области. Масса обезвреженных отходов составила более 50 тонн.

Перевозка пестицидов осуществлялась не по правилам. Также сжигание отходов производилось на установках несоответсвующего типа.

В итоге за несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обезвреживании отходов производства и потребления, разрушающих озоновый слой, или иных опасных веществ фирму признали виновной.

Отмечается, что предприятие может обжаловать решение суда.

Комментарии 2
Добавить комментарий
аватар
Всё понятно..
0 0
В Туле нашли лохов, которые подышат ядом.
ответить
аватар
Анна
0 0
Признали виновными ... и все?!?! Лишать лицензии . Запрещать в дальнейшем заниматься данным видом деятельности !
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
Новости Новосибирска - ВашГород.ру
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ