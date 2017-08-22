Уроженец Белова исполнил в триллере одну из ключевых ролей.

Евгений Сытый исполнил роль Якима. Самого же гоголя сыграл Александр Петров.

Сюжет фильма основан на произведениях Гоголя из сборника «Вечера на хуторе близ Диканьки». В широкий прокат фильм выйдет уже 31 августа.

Известно, что картину представят в двух возрастных категориях — 16 +, 18+.

«Вечера на Хуторе близ Диканьки перестают быть томными», — пишут в официальной группе фильма во «Вконтакте».

Действие фильма происходит в 1829 году. Тогда юный писатель начинает создавать свои первые произведения. Гоголь знакомится со Яковом Петровичем Гуро, которого играет Олег Меньшиков. Тот собирается расследовать таинственные преступления в Полтавской губернии около небольшого села Диканька. В селе писателя ждет схватка с нечистой силой и написание книги «Вечера на хуторе близ Диканьки».

«Гоголь. Начало» это первый из четырех фильмов, которые выйдут в кинопрокат.

Известно, что уже осенью в кинотеатрах покажут вторую часть триллера «Гоголь. Заколдованное место». Затем с интервалом примерно в полтора месяца на киноэкранах страны выйдут фильмы «Гоголь. Вий» и «Гоголь. Страшная месть».