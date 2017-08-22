Читайте нас на Facebook!
Жмите «Нравится».

Новости Новосибирска - ВашГород.ру

Я уже с вами.

Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
В Новосибирск ненадолго вернётся лето

Кузбассовец сыграл одну из главных ролей в фильме «Гоголь. Начало»

Сегодня 12:55
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Vokrug.tv Afisha.ru

Уроженец Белова исполнил в триллере одну из ключевых ролей.

Евгений Сытый исполнил роль Якима. Самого же гоголя сыграл Александр Петров.

Сюжет фильма основан на произведениях Гоголя из сборника «Вечера на хуторе близ Диканьки». В широкий прокат фильм выйдет уже 31 августа.

Известно, что картину представят в двух возрастных категориях — 16 +, 18+.

«Вечера на Хуторе близ Диканьки перестают быть томными», — пишут в официальной группе фильма во «Вконтакте».

Действие фильма происходит в 1829 году. Тогда юный писатель начинает создавать свои первые произведения. Гоголь знакомится со Яковом Петровичем Гуро, которого играет Олег Меньшиков. Тот собирается расследовать таинственные преступления в Полтавской губернии около небольшого села Диканька. В селе писателя ждет схватка с нечистой силой и написание книги «Вечера на хуторе близ Диканьки».

«Гоголь. Начало» это первый из четырех фильмов, которые выйдут в кинопрокат.

Известно, что уже осенью в кинотеатрах покажут вторую часть триллера «Гоголь. Заколдованное место». Затем с интервалом примерно в полтора месяца на киноэкранах страны выйдут фильмы «Гоголь. Вий» и «Гоголь. Страшная месть».

Комментарии 3
Добавить комментарий
аватар
самого же Гоголя следует писАть с заглавной буквы
1 0
(второй абзац).

Очень информативная заметка, как в школьной газете.
Кто хоть режиссер? Ладно, не вставайте, сам нашел.
ответить
аватар
да там совсем беда
0 0
(второй абзац).

Очень информативная заметка, как в школьной газете.
Кто хоть режиссер? Ладно, не вставайте, сам нашел.
ДЕканька какая-то возникла
ответить
аватар
а вы разве не знали -
0 0
Деканька это село-побратим хутора Диканьки.
А ВГ вот знает.
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
Новости Новосибирска - ВашГород.ру
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ