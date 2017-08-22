В Новокузнецке пройдут кастинги в театр детского творчества «Юность».

Попробовать свои силы смогут дети от 5 лет. Участие в кастингах бесплатное.

Как рассказала ВашГород.ру сотрудник театра Юлия Дудкина, для выступления ребятам нужно подготовить стихотворение и басню.

Объём и автор не имеют значения. Здесь выбор за ребёнком. Это могут быть, советские авторы разных эпох. И главное, что-то не «заезженное», к примеру, «Бородино» или пушкинские «Мороз и солнце», — добавила собеседница.

Кроме того, участники должны быть готовы к творческому конкурсу на импровизацию.

Кастинги пройдут в театре «Юность» (улица Тольятти, 74).

28 августа в 17:00 приглашаются дети возраст 5−8 лет;

29 августа в 17:00 — дети 9−13 лет;

30 августа в 17:00 — дети от 14 и старше.

Жюри обещает индивидуальный подход к каждому потенциальному актёру.