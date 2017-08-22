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Я уже с вами.
В Новокузнецке пройдут кастинги в театр детского творчества «Юность».
Попробовать свои силы смогут дети от 5 лет. Участие в кастингах бесплатное.
Как рассказала ВашГород.ру сотрудник театра Юлия Дудкина, для выступления ребятам нужно подготовить стихотворение и басню.
Объём и автор не имеют значения. Здесь выбор за ребёнком. Это могут быть, советские авторы разных эпох. И главное, что-то не «заезженное», к примеру, «Бородино» или пушкинские «Мороз и солнце», — добавила собеседница.
Кроме того, участники должны быть готовы к творческому конкурсу на импровизацию.
Кастинги пройдут в театре «Юность» (улица Тольятти, 74).
28 августа в 17:00 приглашаются дети возраст 5−8 лет;
29 августа в 17:00 — дети 9−13 лет;
30 августа в 17:00 — дети от 14 и старше.
Жюри обещает индивидуальный подход к каждому потенциальному актёру.
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