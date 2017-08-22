Читайте нас на Facebook!
Жмите «Нравится».

Новости Новосибирска - ВашГород.ру

Я уже с вами.

Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
В Новосибирск ненадолго вернётся лето

90-летняя баба Лена из Сибири доехала на мотоцикле до Германии

Сегодня 13:16
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
prmira.ru

Пенсионерка из Красноярского края баба Лена продолжает путешествовать по миру.

На днях она добралась до немецкого города Кассель. Доехала она туда на мотоцикле в компании байкеров, сообщает Афиша. Daily.

С байкерами путешественница познакомилась в инстаграме. Они предложили ей присоединиться к мотопробегу «Дружба без границ». Баба Лена согласилась.

Отмечается, что в общей сложности пенсионерка проехала на мотоцикле 12 000 км из Нового Уренгоя в Кассель. Там она посетила одну из самых престижных выставок современного искусства — «Documenta».

Как уже писал ВашГород.ру, баба Лена уже 7 лет регулярно путешествует по миру. Деньги откладывает с пенсии. Возраст ей не помеха — говорит, что только сейчас начала по-настоящему жить. Сибирячка призналась, что берёт с собой в поездки лекарства, но они ей не нужны: чувствует себя пенсионерка хорошо.

Баба Лена уже побывала в Германии, Чехии, Вьетнаме, Израиле, Таиланде, а в апреле этого года отметила 90-летний юбилей в Доминикане.

Комментарии 2
Добавить комментарий
аватар
Я
14 0
Молодчинка! Здоровья и хороших попутчиков! Дай Бог каждому такую активную пенсию!
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
Новости Новосибирска - ВашГород.ру
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ