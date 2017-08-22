Пенсионерка из Красноярского края баба Лена продолжает путешествовать по миру.

На днях она добралась до немецкого города Кассель. Доехала она туда на мотоцикле в компании байкеров, сообщает Афиша. Daily.

С байкерами путешественница познакомилась в инстаграме. Они предложили ей присоединиться к мотопробегу «Дружба без границ». Баба Лена согласилась.

Отмечается, что в общей сложности пенсионерка проехала на мотоцикле 12 000 км из Нового Уренгоя в Кассель. Там она посетила одну из самых престижных выставок современного искусства — «Documenta».

Как уже писал ВашГород.ру, баба Лена уже 7 лет регулярно путешествует по миру. Деньги откладывает с пенсии. Возраст ей не помеха — говорит, что только сейчас начала по-настоящему жить. Сибирячка призналась, что берёт с собой в поездки лекарства, но они ей не нужны: чувствует себя пенсионерка хорошо.

Баба Лена уже побывала в Германии, Чехии, Вьетнаме, Израиле, Таиланде, а в апреле этого года отметила 90-летний юбилей в Доминикане.