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Правительство выделило 5,5 миллиарадов на лекарства для россиян

Сегодня 13:30
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Sadsha.ru

По решению кабмина субвенция на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами увеличена.

Известно, что сумма составит 1,497 миллиарда рублей. Эти деньги пойдут на лекарственные препараты, спецпродукты, медизделия для людей с ограниченными возможностями.

«В первом квартале 2017 года количество граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи, увеличилось на 199,7 тысячи человек и составило 3462,98 тысячи человек. В связи с этим объем бюджетных ассигнований увеличен на 1,497 миллиарда рублей (до 33,106 миллиарда рублей)», — пишут РИА Новости.

Известно, что принятое решение направлено, в первую очередь, на своевременное обеспечение лекарствами и другими необходимыми вещами детей-инвалидов.

Также Минздраву выделили дополнительные бюджетные средства на закупку препаратов, предназначенных для больных ВИЧ и гепатитом.

«Направляются дополнительные бюджетные ассигнования в размере 4 миллиардов рублей для закупки антивирусных лекарственных препаратов для медицинского применения, предназначенных для обеспечения лиц, инфицированных ВИЧ, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С. Эти лекарства включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов», — отмечается в распоряжении.

Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Кемерово, Новосибирск, Иркутск и Екатеринбург лидируют в России по числу заражений ВИЧ и СПИДом.
Комментарии 4
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Гость
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Выделить не значит, что реализуются в натуральные лекарства.
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Неудобный
0 0
Станку-то печатному пофиг.
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Дон Хенаро 45844
1 0
ВГ, что же вы закрываете комментирование статей на правах рекламы? В частности статьи где вы рекламируете говносвязь от компании Еле2(без Т). Их Убогий интернет, например.
Собачья связь...как была так и есть)))
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Пупс новокузнецкий
0 0
Дон Хенаро:
ВГ, что же вы закрываете комментирование статей на правах рекламы? В частности статьи где вы рекламируете говносвязь от компании Еле2(без Т). Их Убогий интернет, например.
Собачья связь...как была так и есть)))
Дон, поддерживаю твоё возмущение. Иногда, по поводу иной рекламы ТАК высказаться хочется.., да и ещё не цензурно, чтоб люди знали о чём речь.
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