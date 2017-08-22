По решению кабмина субвенция на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами увеличена.

Известно, что сумма составит 1,497 миллиарда рублей. Эти деньги пойдут на лекарственные препараты, спецпродукты, медизделия для людей с ограниченными возможностями.

«В первом квартале 2017 года количество граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи, увеличилось на 199,7 тысячи человек и составило 3462,98 тысячи человек. В связи с этим объем бюджетных ассигнований увеличен на 1,497 миллиарда рублей (до 33,106 миллиарда рублей)», — пишут РИА Новости.

Известно, что принятое решение направлено, в первую очередь, на своевременное обеспечение лекарствами и другими необходимыми вещами детей-инвалидов.

Также Минздраву выделили дополнительные бюджетные средства на закупку препаратов, предназначенных для больных ВИЧ и гепатитом.

«Направляются дополнительные бюджетные ассигнования в размере 4 миллиардов рублей для закупки антивирусных лекарственных препаратов для медицинского применения, предназначенных для обеспечения лиц, инфицированных ВИЧ, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С. Эти лекарства включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов», — отмечается в распоряжении.





Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Кемерово, Новосибирск, Иркутск и Екатеринбург лидируют в России по числу заражений ВИЧ и СПИДом.