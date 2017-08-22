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Как ограничат движение в Кемерове на День шахтёра

Сегодня 13:58
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
kemerovo.ru, news.karpaty.rocks

В Кемерове 25 и 26 августа развернутся масштабные мероприятия, посвящённые Дню шахтёра. Как будет организовано движение в эти дни, рассказали в пресс-службе администрации города.

С 20:00 часов 25 августа до 23:00 часов 26 августа будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств:

  • по ул. Мичурина, от ул. Красноармейской до пр. Советского;
  • по ул. Коломейцева.

Также для установки сцены и торгового оборудования будет запрещено движение автотранспорта по пр. Советскому на участке от ул. 50 лет Октября до ул. Красной.

Для проведения чемпионата и первенства Кемеровской области, первенства города Кемерово по велоспорту с 20:00 часов 25 августа до 13:00 часов 26 августа будет запрещена парковка транспортных средств на улицах:

  • ул. Орджоникидзе;
  • ул. Н. Островского, от ул. Орджоникидзе до ул. Весенней;
  • ул. Притомской Набережной, от ул. Красной до ул. Весенней;
  • ул. Арочной, от ул. Красной до ул. Орджоникидзе;
  • пл. Пушкина.

С 7:00 до 23:00 часов 26 августа будет запрещена стоянка транспортных средств:

  • по ул. Ноградской, от ул. Кирова до ул. 50 лет Октября;
  • на пл. Пушкина;

ограничено движение на:

  • ул. Мичурина, от ул. Красноармейской до пр. Советского;
  • пр. Советском (кроме маршрутных транспортных средств от ул. Кирова до ул. 50 лет Октября);
  • ул. Васильева, от ул. 50 лет Октября до ул. Мичурина;
  • ул. Красной, от ул. Томской до ул. Притомской Набережной;
  • ул. 50 лет Октября, от ул. Ноградской до пр. Советского (кроме маршрутных транспортных средств);
  • ул. Весенней, от ул. Ноградской до ул. Притомской Набережной;
  • ул. Коломейцева;
  • ул. Орджоникидзе, от пр. Советского до ул. Арочной;
  • ул. Ноградской, от ул. Весенней до ул. 50 лет Октября (кроме маршрутных транспортных средств);
  • ул. Н. Островского, от ул. Кирова до пл. Пушкина;
  • ул. Арочной, от ул. Красной до ул. Орджоникидзе;
  • ул. Притомская Набережная, от ул. Весенняя до ул. Красная.

Для проведения чемпионата и первенства Кемеровской области, первенства города Кемерово по велоспорту 26 августа с 7:00 до 13:00 часов будет ограничено движение всех транспортных средств на следующих улицах:

  • ул. Красная, от пр. Советского до ул. Притомская Набережная;
  • ул. Весенняя, от пр. Советского до ул. Притомская Набережная;
  • ул. Коломейцева;
  • ул. Орджоникидзе, от пр. Советского до пл. Пушкина;
  • ул. Н. Островского, от ул. Кирова до пл. Пушкина;
  • ул. Арочная, от ул. Красной до ул. Орджоникидзе;
  • ул. Притомская Набережная, от ул. Весенняя до ул. Красная;
  • пл. Пушкина.

Для возложения цветов к монументу «Память шахтёрам Кузбасса» будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств на площадке перед монументом 26 августа с 9:00 до 12:00 часов.

Для проведения праздничного салюта 26 августа с 16:00 до 23:00 часов будет запрещена стоянка по:

  • пр. Октябрьскому, от бр. Пионерского до ул. Соборной;
  • ул. Соборной, от ул. Спортивная до пр. Октябрьского;
  • ул. Красноармейской, от ул. Мичурина до ул. Соборной;
  • пр. Ленина, от ул. Мичурина до ул. Соборной.

С 21:00 до 23:00 часов 26 августа будет введено ограничение движения транспортных средств по:

  • пр. Притомскому, от ул. Терешковой до пр. Октябрьского;
  • пр. Октябрьскому, от ул. Соборной до ул. Терешковой;
  • ул. Соборной, от пр. Октябрьского до пр. Ленина;
  • бульвару Пионерскому, от пр. Ленина до пр. Октябрьского;
  • Центральному проезду, от пр. Ленина до пр. Октябрьского;
  • ул. Тухачевского, от пр. Ленина до пр. Октябрьского.

С 21:50 до 23:00 часов — по ул. Красноармейской, от ул. Соборной до ул. Мичурина.

26 августа с 7:00 до 23:00 часов горожане смогут припарковать автотранспорт на парковках на:

  • пр. Кузнецкий (ТЦ «Я» и ТЦ «Лента»);
  • пр. Советский, 25 (ТЦ «Континент», магазин «Спортмастер»);
  • ул. Весенняя, 28 (площадь Волкова);
  • пр. Ленина, 59А (ТЦ «Променад 3»);
  • пр. Октябрьский, 3 Г,
  • пр. Октябрьский, 2.
  • ул. Дзержинского,
  • ул. Калинина,
  • ул. Кирова,
  • ул. Красная, от пр. Ленина до ул. Красноармейской;
  • ул. Мичурина, от пр. Ленина до ул. Красноармейской.

27 августа с 09:00 до 14:00 будет ограничено движение на участке Леснополянского шоссе от двухуровневой развязки с ул. Терешковой до двухуровневой развязки с автомобильной дорогой на д. Журавлево для проведения чемпионата и первенства Кемеровской области, первенства города Кемерово по велоспорту-шоссе.

Ранее ВашГород.ру сообщал о программе мероприятий на День шахтёра в Кемерове.

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