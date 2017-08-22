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В Кемерове 25 и 26 августа развернутся масштабные мероприятия, посвящённые Дню шахтёра. Как будет организовано движение в эти дни, рассказали в пресс-службе администрации города.
С 20:00 часов 25 августа до 23:00 часов 26 августа будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств:
Также для установки сцены и торгового оборудования будет запрещено движение автотранспорта по пр. Советскому на участке от ул. 50 лет Октября до ул. Красной.
Для проведения чемпионата и первенства Кемеровской области, первенства города Кемерово по велоспорту с 20:00 часов 25 августа до 13:00 часов 26 августа будет запрещена парковка транспортных средств на улицах:
С 7:00 до 23:00 часов 26 августа будет запрещена стоянка транспортных средств:
ограничено движение на:
Для проведения чемпионата и первенства Кемеровской области, первенства города Кемерово по велоспорту 26 августа с 7:00 до 13:00 часов будет ограничено движение всех транспортных средств на следующих улицах:
Для возложения цветов к монументу «Память шахтёрам Кузбасса» будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств на площадке перед монументом 26 августа с 9:00 до 12:00 часов.
Для проведения праздничного салюта 26 августа с 16:00 до 23:00 часов будет запрещена стоянка по:
С 21:00 до 23:00 часов 26 августа будет введено ограничение движения транспортных средств по:
С 21:50 до 23:00 часов — по ул. Красноармейской, от ул. Соборной до ул. Мичурина.
26 августа с 7:00 до 23:00 часов горожане смогут припарковать автотранспорт на парковках на:
27 августа с 09:00 до 14:00 будет ограничено движение на участке Леснополянского шоссе от двухуровневой развязки с ул. Терешковой до двухуровневой развязки с автомобильной дорогой на д. Журавлево для проведения чемпионата и первенства Кемеровской области, первенства города Кемерово по велоспорту-шоссе.
Ранее ВашГород.ру сообщал о программе мероприятий на День шахтёра в Кемерове.
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