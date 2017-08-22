В Кемерове 25 и 26 августа развернутся масштабные мероприятия, посвящённые Дню шахтёра. Как будет организовано движение в эти дни, рассказали в пресс-службе администрации города.

С 20:00 часов 25 августа до 23:00 часов 26 августа будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств:

по ул. Мичурина, от ул. Красноармейской до пр. Советского;

по ул. Коломейцева.

Также для установки сцены и торгового оборудования будет запрещено движение автотранспорта по пр. Советскому на участке от ул. 50 лет Октября до ул. Красной.

Для проведения чемпионата и первенства Кемеровской области, первенства города Кемерово по велоспорту с 20:00 часов 25 августа до 13:00 часов 26 августа будет запрещена парковка транспортных средств на улицах:

ул. Орджоникидзе;

ул. Н. Островского, от ул. Орджоникидзе до ул. Весенней;

ул. Притомской Набережной, от ул. Красной до ул. Весенней;

ул. Арочной, от ул. Красной до ул. Орджоникидзе;

пл. Пушкина.

С 7:00 до 23:00 часов 26 августа будет запрещена стоянка транспортных средств:

по ул. Ноградской, от ул. Кирова до ул. 50 лет Октября;

на пл. Пушкина;

ограничено движение на:

ул. Мичурина, от ул. Красноармейской до пр. Советского;

пр. Советском ( кроме маршрутных транспортных средств от ул. Кирова до ул. 50 лет Октября);

кроме маршрутных транспортных средств от ул. Кирова до ул. 50 лет Октября); ул. Васильева, от ул. 50 лет Октября до ул. Мичурина;

ул. Красной, от ул. Томской до ул. Притомской Набережной;

ул. 50 лет Октября, от ул. Ноградской до пр. Советского ( кроме маршрутных транспортных средств);

кроме маршрутных транспортных средств); ул. Весенней, от ул. Ноградской до ул. Притомской Набережной;

ул. Коломейцева;

ул. Орджоникидзе, от пр. Советского до ул. Арочной;

ул. Ноградской, от ул. Весенней до ул. 50 лет Октября ( кроме маршрутных транспортных средств);

кроме маршрутных транспортных средств); ул. Н. Островского, от ул. Кирова до пл. Пушкина;

ул. Арочной, от ул. Красной до ул. Орджоникидзе;

ул. Притомская Набережная, от ул. Весенняя до ул. Красная.

Для проведения чемпионата и первенства Кемеровской области, первенства города Кемерово по велоспорту 26 августа с 7:00 до 13:00 часов будет ограничено движение всех транспортных средств на следующих улицах:

ул. Красная, от пр. Советского до ул. Притомская Набережная;

ул. Весенняя, от пр. Советского до ул. Притомская Набережная;

ул. Коломейцева;

ул. Орджоникидзе, от пр. Советского до пл. Пушкина;

ул. Н. Островского, от ул. Кирова до пл. Пушкина;

ул. Арочная, от ул. Красной до ул. Орджоникидзе;

ул. Притомская Набережная, от ул. Весенняя до ул. Красная;

пл. Пушкина.

Для возложения цветов к монументу «Память шахтёрам Кузбасса» будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств на площадке перед монументом 26 августа с 9:00 до 12:00 часов.

Для проведения праздничного салюта 26 августа с 16:00 до 23:00 часов будет запрещена стоянка по:

пр. Октябрьскому, от бр. Пионерского до ул. Соборной;

ул. Соборной, от ул. Спортивная до пр. Октябрьского;

ул. Красноармейской, от ул. Мичурина до ул. Соборной;

пр. Ленина, от ул. Мичурина до ул. Соборной.

С 21:00 до 23:00 часов 26 августа будет введено ограничение движения транспортных средств по:

пр. Притомскому, от ул. Терешковой до пр. Октябрьского;

пр. Октябрьскому, от ул. Соборной до ул. Терешковой;

ул. Соборной, от пр. Октябрьского до пр. Ленина;

бульвару Пионерскому, от пр. Ленина до пр. Октябрьского;

Центральному проезду, от пр. Ленина до пр. Октябрьского;

ул. Тухачевского, от пр. Ленина до пр. Октябрьского.

С 21:50 до 23:00 часов — по ул. Красноармейской, от ул. Соборной до ул. Мичурина.

26 августа с 7:00 до 23:00 часов горожане смогут припарковать автотранспорт на парковках на:

пр. Кузнецкий ( ТЦ «Я» и ТЦ «Лента»);

ТЦ «Я» и ТЦ «Лента»); пр. Советский, 25 ( ТЦ «Континент», магазин «Спортмастер»);

ТЦ «Континент», магазин «Спортмастер»); ул. Весенняя, 28 ( площадь Волкова);

площадь Волкова); пр. Ленина, 59А ( ТЦ «Променад 3»);

ТЦ «Променад 3»); пр. Октябрьский, 3 Г,

пр. Октябрьский, 2.

ул. Дзержинского,

ул. Калинина,

ул. Кирова,

ул. Красная, от пр. Ленина до ул. Красноармейской;

ул. Мичурина, от пр. Ленина до ул. Красноармейской.

27 августа с 09:00 до 14:00 будет ограничено движение на участке Леснополянского шоссе от двухуровневой развязки с ул. Терешковой до двухуровневой развязки с автомобильной дорогой на д. Журавлево для проведения чемпионата и первенства Кемеровской области, первенства города Кемерово по велоспорту-шоссе.

Ранее ВашГород.ру сообщал о программе мероприятий на День шахтёра в Кемерове.