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В Новосибирск ненадолго вернётся лето

Семья новокузнечан с двумя детьми осталась без жилья из-за пожара

Сегодня 14:17
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
vk.com

На днях в одном из частных домов Новокузнецка произошёл пожар.

Трагедия случилась в ночь на 18 августа, на улице Абашевской, 21. Без крыши над головой осталась семья, в которой воспитываются двое детей. Старшей девочке 11 лет, младшей — 2 месяца.

Кроме дома, сгорели вещи и документы.

Родственник пострадавших обратился к горожанам с просьбой оказать семье посильную помощь. Реквизиты и номер телефона указаны на странице автора в соцсети.

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