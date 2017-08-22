Семья новокузнечан с двумя детьми осталась без жилья из-за пожара
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На днях в одном из частных домов Новокузнецка произошёл пожар.
Трагедия случилась в ночь на 18 августа, на улице Абашевской, 21. Без крыши над головой осталась семья, в которой воспитываются двое детей. Старшей девочке 11 лет, младшей — 2 месяца.
Кроме дома, сгорели вещи и документы.
Родственник пострадавших обратился к горожанам с просьбой оказать семье посильную помощь. Реквизиты и номер телефона указаны на странице автора в соцсети.
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