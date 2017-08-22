Напомним, что ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обязала операторов отменить роуминг на территории России.

Ведомство обвинило МТС, «Билайн», «МегаФон» и Tele2 в монопольно высоких ценах на национальный роуминг. По предписанию ФАС операторы должны отменить внутрироссийский роуминг до 13 августа.

Однако в назначенный срок ни одна из сотовых компаний не убрал наценку на звонки по России.

По информации ведомства, сами операторы «большой четвёрки» направили ходатайство о продлении срока. Однако мобильные компании обязали ежемесечно отчитываться о том, как исполняется предписание ФАС, пишет tjournal.ru

Сегодня, 22 августа, стало известно, что операторы все-таки выразили готовность отменить роуминг по России.

ФАС, в свою очередь, продлила срок, в который операторы должны выполнить требование до 15 декабря 2017 года.