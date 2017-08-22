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Недвижимость и строительство

Верховный суд разрешил в некоторых случаях не платить риелторам

Сегодня 14:50
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Moscowfr.ru

Покупатели, которые заключили договор с риелторами могут не платить. Верховный суд запретил взимать с клиентов дополнительные деньги, если по результатам работы не произошло продажи или покупки недвижимости.

Однако если риелтор сможет доказать, что он понёс финансовые потери и расходы, тогда клиент обязан будет вернуть неустойку. Поводом стало решение по иску фирмы, оказывающей помощь при поиске и приобретении недвижимости, сообщает РБК.

Риелтор и заказчица заключили договор оказания услуг, в котором содержался пункт о неустойке размером в 100 тысяч рублей в случае, если клиент в итоге ничего не приобретет и расторгнет договор.

Если одной из сторон договора о возмездном оказании услуг выступает рядовой гражданин, заказывающий услугу для личных нужд, а другой стороной — фирма или индивидуальный предприниматель, то эти отношения регулируются, в первую очередь, Гражданским кодексом и законом о защите прав потребителей.

Согласно ст. 782 ГК РФ и закону о защите прав потребителя «заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг, если он оплатил исполнителю фактически понесенные им расходы», уточнено в статье.

Доказать, что риелтор потратил при работе с заказчицей не только силы и время, но и деньги, фирме не удалось. Поэтому Верховный суд удовлетворил апелляцию заказчицы и принял окончательное решение о том, что она не должна выплачивать риелторской компании эти деньги.

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