В сети обнаружена тайная страница с объявлением о работе.

На необычный сайт наткнулся журналист Зак Уиттакер, пишет Lenta.ru. Зашифрованное послание находилось на сайте us-east-1.blobstore.apple.com.

В сообщении от имени компании Apple было зашифровано послание с предложением о работе.

Известно, что представители компании с помощью различных символов изобразили логотип Apple. Ниже разместили описание вакансии:

«Привет! Ты нашел нас. Мы ищем талантливого инженера, который сможет разрабатывать важные компоненты инфраструктуры для экосистемы Apple».

К слову, найти и открыть этот сайт может не каждый, для этого необходимо обладать большими знаниями в области IT технологий. Сейчас сервис недоступен. Вероятно, компания уже нашла того, кого искала.