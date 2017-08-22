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Я уже с вами.
В сети обнаружена тайная страница с объявлением о работе.
На необычный сайт наткнулся журналист Зак Уиттакер, пишет Lenta.ru. Зашифрованное послание находилось на сайте us-east-1.blobstore.apple.com.
В сообщении от имени компании Apple было зашифровано послание с предложением о работе.
Известно, что представители компании с помощью различных символов изобразили логотип Apple. Ниже разместили описание вакансии:
«Привет! Ты нашел нас. Мы ищем талантливого инженера, который сможет разрабатывать важные компоненты инфраструктуры для экосистемы Apple».
К слову, найти и открыть этот сайт может не каждый, для этого необходимо обладать большими знаниями в области IT технологий. Сейчас сервис недоступен. Вероятно, компания уже нашла того, кого искала.
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