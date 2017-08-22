«Коммуналка» станет ещё дороже, если в закон об отходах внесут поправки, разработанные в Минприроды.

Ведомство предлагает дать отсрочку по внесению платы за захоронение твёрдых коммунальных отходов (ТКО). Дело в том, что операторы по обращению с ТКО не включили эту плату в тарифы для россиян. Сами же они не могут погасить эту сумму из прибыли.

Поправки предусматривают, что внести плату за негативное воздействие сразу за несколько лет можно будет до 2020 года, и она ляжет на плечи потребителей, пишет novokuznetsk.su.

В Минприроды поясняют, что введение отсрочки платежей позволит избежать банкротства операторов. В ведомстве заявляют, что тарифы для потребителей не вырастут, если «посчитать всё корректно».

Представители ФАС тоже надеются, что удастся избежать роста тарифов.

Между тем, по мнению многих экспертов, отсрочка платежей только затормозит ликвидацию мусорных полигонов, ведь именно на это планировалось направить деньги.

Ранее ВашГород.ру сообщал, что «коммуналка» не по карману россиянам.