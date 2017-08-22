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Услуги ЖКХ подорожают из-за поправок в законе об отходах

Сегодня 16:05
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
dostyp.com.ua

«Коммуналка» станет ещё дороже, если в закон об отходах внесут поправки, разработанные в Минприроды.

Ведомство предлагает дать отсрочку по внесению платы за захоронение твёрдых коммунальных отходов (ТКО). Дело в том, что операторы по обращению с ТКО не включили эту плату в тарифы для россиян. Сами же они не могут погасить эту сумму из прибыли.

Поправки предусматривают, что внести плату за негативное воздействие сразу за несколько лет можно будет до 2020 года, и она ляжет на плечи потребителей, пишет novokuznetsk.su.

В Минприроды поясняют, что введение отсрочки платежей позволит избежать банкротства операторов. В ведомстве заявляют, что тарифы для потребителей не вырастут, если «посчитать всё корректно».

Представители ФАС тоже надеются, что удастся избежать роста тарифов.

Между тем, по мнению многих экспертов, отсрочка платежей только затормозит ликвидацию мусорных полигонов, ведь именно на это планировалось направить деньги.

Ранее ВашГород.ру сообщал, что «коммуналка» не по карману россиянам.

Комментарии 12
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Андрей
6 0
Кто то пытается раскачать лодку!!!!!!!!
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КоляYeti 14479
8 3
Уже же было, или чё, сволочи обдирающие свой народ будут кажной квартал вносить "поправки"?! Ничё, избиратели всё это припомнят во время переизбрания Путина...
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RAD_Enot 1306
4 0
Кто то пытается раскачать лодку!!!!!!!!
Я бы даже сказал кое кто )))
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Люмпен
4 3
Что то они прут против линии партии и правительства , основанной на засыпании населения ништяками , до марта 2018 г. Но если прочту о снижении каких либо тарифов , напьюсь от радости в стельку и буду орать песни о мудрости Путина .
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Пенсионер
11 0
Какие то всё поправки пакостные, все они направлены на усложнение жизни граждан, при этом улучшают жизнь чиновников, монополистов-поставщиков услуг, грабят людей - обогащают захвативших бывшие гос предприятия!
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Андрей
1 17
КоляYeti:
Уже же было, или чё, сволочи обдирающие свой народ будут кажной квартал вносить "поправки"?! Ничё, избиратели всё это припомнят во время переизбрания Путина...
Чё-по армянски попа!!! Иди лесом и квакай!
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.
4 0
Рациональные шведы подсчитали, что из 4 тонн отходов можно получить столько же энергии, сколько дает 1 тонна нефти. У них уже 32 ТЭЦ работающих на одном сжигаемом мусоре. У нас же только - мусор закопать, а собранные с народа деньги попилить.
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Пенсионер
0 0
Рациональные шведы подсчитали, что из 4 тонн отходов можно получить столько же энергии, сколько дает 1 тонна нефти. У них уже 32 ТЭЦ работающих на одном сжигаемом мусоре. У нас же только - мусор закопать, а собранные с народа деньги попилить.
Все поставки населению от владельцев энергоносителей, от ЖКХ и т.д., больше напоминают мусор, своим низким качеством выполнения работ, несвоевременностью, электроэнергией с перебоями и скачками в сети, если это интернет - то он пропадает, ТВ - скачет и рябит, горяча вода на самом деле не горячая, а тёплая, грязная и вонючая. Дома не ухожены, территория убирается не своевременно и т. д. Вот выходит, что мы в РФ платим много, а вместо качественных услуг получаем мусорные!
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зема
0 0
Вы че охринели,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. В своем доме тогда придется живть, продам 3ку
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(
0 0
Все поставки населению от владельцев энергоносителей, от ЖКХ и т.д., больше напоминают мусор, своим низким качеством выполнения работ, несвоевременностью, электроэнергией с перебоями и скачками в сети, если это интернет - то он пропадает, ТВ - скачет и рябит, горяча вода на самом деле не горячая, а тёплая, грязная и вонючая. Дома не ухожены, территория убирается не своевременно и т. д. Вот выходит, что мы в РФ платим много, а вместо качественных услуг получаем мусорные!
К примеру в Саудовской Аравии, занимающей второе место в мире по добыче и экспорту нефти после России, эл.энергия и вода для населения бесплатны. Это с их то засушливым климатом! Вот что значит когда не воруют, начиная с советадома и выше.
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\
0 0
Вы че охринели,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. В своем доме тогда придется живть, продам 3ку
И к частным домам уже подбираются серебролюбивые...
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