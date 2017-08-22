Самые частые недуги взрослого населения связаны с органами дыхания.

Россияне в возрасте от 18 до 55 лет чаще всего болеют пневмонией, острым ларингитом, трахеитом и бронхитом. В 2016 году из 100 000 человек 20 800 переболели перечисленными болезнями, пишет RT.

Опасность этих заболеваний сохраняется и у пожилых людей. Женщины после 55 лет и мужчины после 60 лет по-прежнему часто переносят болезни, связанные с дыхательными органами.

Как пояснили представители Минздрава, основной причиной такой проблемы является то, что россияне зачастую переносят простуду на ногах.

«Бронхолёгочная система первая реагирует на инфекционные факторы. При этом нужно понимать, что роль врача в здоровье человека составляет примерно 40%. А 60% — это внимание человека к собственному здоровью. Практика показывает, что острые респираторные заболевания, осложнение которых и приводит к более серьёзным заболеваниям, люди привыкли переносить на ногах. Они просто не думают, что лёгкое заболевание может развиться в серьёзную патологию. А последствия могут быть самыми различными», — рассказал отоларинголог Минздрава Николай Дайхес.

Заслуженный врач России Николай Говорин добавил, что болезни органов дыхания за последние четыре года занимают серьёзное место и в структуре смертности населения. Однако эта тенденция идёт на спад.

«По данным ведомства, смертность от болезней органов дыхания в 2016 году, по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, снизилась на 7,3%. Положительная динамика сохранилась и в текущем году: за 6 месяцев снижение составило 8,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года» — сообщает издание.

Представители Минздрава рассказали, что необходимо улучшать состояние здоровья россиян. Необходимо уделять больше внимания экологической обстановке в стране, борьбе с курением и вакцинации перед сезоном простуд.