Депутат Государственной думы от Кузбасса Антон Горелкин присоединился к полемике вокруг переноса столицы из Москвы в Сибирь.

Народный избранник выразил своё мнение относительно данной идеи, и предложил даже перенести столицу в Новокузнецк.

«Сегодня День государственного флага. И кажется неслучайным, что именно сейчас вновь вспыхнула дискуссия, где должен стоять главный флаг нашего с вами государства.

Перенос российской столицы — очень интересная тема. В головах российских граждан и в общественной дискуссии она существует очень давно. Всем ведь очевидны проблемы Москвы: вопреки расхожей шутке, она вовсе не резиновая. В Москву продолжают тянуться деньги, люди, машины, корпорации, а расти-то ей уже некуда. Эксперимент с расширением границ города, появление «новой Москвы» — это неудача, он не решил ни одной столичной проблемы.

Понятно, Собянин высказался против. Я бы удивился, будь он за. Но аргументов у Сергея Семеновича особых не нашлось. Что чиновников прежде ссылали в Сибирь и на Дальний Восток менее затратным способом — утверждение спорное. Ссылали, все же, преступников, из которых чиновниками был ничтожный процент. А главное, тезисы Собянина — это просто уход от темы. Ну, как связана уголовная или политическая ссылка с переносом столицы государства? Никак.

Дороговизна переноса столицы — тоже не аксиома. Без денег, конечно, ничего не делается, но в предыдущий раз перенос столицы из Петербурга в Москву осуществлялся в нищей стране, разбитой гражданской войной. И справились без особых проблем. На нашей памяти соседний Казахстан перенес столицу из Алма-Аты в тогда безвестный депрессивный Акмолинск, с благодатного юга в холодную степь. Теперь Астана — город с московским уровнем жизни, но без московских инфраструктурных проблем. И Алма-Ата вздохнула с облегчением: статуса культурной и экономической столицы город не утратил, но избавился от административного обременения. Замечу, никаких запредельных денежных трат Казахстану на это не понадобилось.

Опять же, Собянин говорит, что нельзя отодвигать столицу от 110 миллионов наших граждан, которые живут на запад от Уральского хребта. Но, во-первых, они там и живут, потому что там столица. А во-вторых, столицу-то как раз и отодвигают от наиболее плотно заселенных территорий. Так в свое время поступили США и Бразилия, Канада и Австралия, уже упоминавшийся Казахстан. Заметим, что это все очень крупные страны, в большинстве своем — федерации. Думаю, это не случайно. В большой стране особенно важно не складывать все государственные яйца в одну столичную корзину, а распределять инфраструктуру и население по территории.

Сторонники переноса столицы есть и среди моих коллег. Владимир Жириновский предложил присмотреться, например, к Магадану. Можно подумать, что это отличная шутка в духе Владимира Вольфовича. Наверное, даже сам он так считает. но я думаю, что доля шутки в его словах невелика. Российский Дальний Восток сегодня — это часть Восточной Азии, наиболее динамично развивающегося региона мира. А сам Магадан находится, практически, на широте Москвы. Это отнюдь не Крайний Север, как многие почему-то считают.

Само то, что идею регулярно начинают обсуждать по всей стране — говорит о том, что она актуальна. Потому что сейчас у нас есть Москва и периферия. Три четверти всех российских денег — в Москве. Штаб-квартиры крупнейших компаний — в Москве. Регионы остаются лишь источниками сырья. Это отношения метрополии и колоний, а не столицы и страны!

Как раз перенос столицы и мог бы стать инструментом сплочения страны. Конечно, на мой взгляд, место новой столицы — в Сибири. Новосибирск — вполне подходящий кандидат на столичную роль. Это, практически, географический центр государства. Даже то, что крупные транспортные потоки будут направлены внутрь страны, а не к ее окраине — уже послужит мощнейшим стимулом к развитию внутренних территорий. Повысится транспортная связность, о которой мы так давно безуспешно мечтаем. Ведь развитие транспорта всегда стимулирует рост экономики. И это только один, самый очевидный, плюс. Уверен, в долгосрочной перспективе такое решение окупилось бы.

Если не нравится Новосибирск — пожалуйста, наш кузбасский Новокузнецк. Город с богатой историей, старинной крепостью, огромным потенциалом. Рядом — рекреационная зона Горной Шории с популярным Шерегешем. И мэр в Кузне энергичный, дельный, со столичными заботами, я считаю, справится.

Ну, а если уж перенос столицы — слишком радикальный эксперимент, то можно было бы сделать на Дальнем Востоке и в Сибири хотя бы пару городов федерального значения. Эффект будет меньшего масштаба, но все равно ощутимый. Москва каждое лето перекладывает тротуарную плитку чуть ли не по всему городу и затевает реновацию хрущевок, а от столицы до Владивостока проехать на автомобиле — подвиг, потому что значительная часть дорог до сих пор грунтовые.

Но я реалист, и прекрасно понимаю, что в обозримом будущем сковырнуть бюрократию с насиженных мест невозможно. Москва сегодня самый комфортный город для проживания в РФ, несмотря на адские пробки. И никто добровольно поднимать окраины не поедет. Может быть, тогда имеет смысл перенести в Сибирь или на Дальний Восток не всю столицу, а какой-то отдельный государственный институт? Например, Госдуму. Я готов проголосовать «за»", — написал на своей странице в Фейсбуке Антон Горелкин.