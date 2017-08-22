Читайте нас на Facebook!
Жмите «Нравится».

Новости Новосибирска - ВашГород.ру

Я уже с вами.

Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
В Новосибирск ненадолго вернётся лето
Гид по городу

В Новокузнецк приедут артисты из ближнего и дальнего зарубежья

Сегодня 17:30
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
russia.travel

В Новокузнецке состоится международный фестиваль «Окна».

Он пройдёт с 13 по 15 сентября в драматическом театре. Горожане смогут увидеть спектакли от ведущих театров страны, ближнего и дальнего зарубежья, сообщает novokuznetsk.su.

В частности, среди участников фестиваля актёры из Германии, Израиля.

На театральной площади будет организована онлайн-трансляция представлений. Отмечается, что проект приурочен к празднованию 400-летия Новокузнецка и открытию 85-го юбилейного сезона.

Кроме того, на фестивале пройдут семинары для работников сцены, а также зрительские обсуждения спектаклей. В них примут участие ведущие театроведы России.

Подробности можно уточнить по телефону в Новокузнецке: 743−043.

Ваш комментарий будет первым.
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
Новости Новосибирска - ВашГород.ру
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ