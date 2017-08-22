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Я уже с вами.
В Новокузнецке состоится международный фестиваль «Окна».
Он пройдёт с 13 по 15 сентября в драматическом театре. Горожане смогут увидеть спектакли от ведущих театров страны, ближнего и дальнего зарубежья, сообщает novokuznetsk.su.
В частности, среди участников фестиваля актёры из Германии, Израиля.
На театральной площади будет организована онлайн-трансляция представлений. Отмечается, что проект приурочен к празднованию 400-летия Новокузнецка и открытию 85-го юбилейного сезона.
Кроме того, на фестивале пройдут семинары для работников сцены, а также зрительские обсуждения спектаклей. В них примут участие ведущие театроведы России.
Подробности можно уточнить по телефону в Новокузнецке: 743−043.
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