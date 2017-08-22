В Новокузнецке состоится международный фестиваль «Окна».

Он пройдёт с 13 по 15 сентября в драматическом театре. Горожане смогут увидеть спектакли от ведущих театров страны, ближнего и дальнего зарубежья, сообщает novokuznetsk.su.

В частности, среди участников фестиваля актёры из Германии, Израиля.

На театральной площади будет организована онлайн-трансляция представлений. Отмечается, что проект приурочен к празднованию 400-летия Новокузнецка и открытию 85-го юбилейного сезона.

Кроме того, на фестивале пройдут семинары для работников сцены, а также зрительские обсуждения спектаклей. В них примут участие ведущие театроведы России.

Подробности можно уточнить по телефону в Новокузнецке: 743−043.