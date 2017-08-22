22 августа в России возобновляется программа поддержки ипотечных заемщиков, попавших в сложную финансовую ситуацию.

Принять участие в программе смогут ипотечники, у которых с момента получения ипотечного кредита до даты подачи заявления на реструктуризацию прошло не менее 12 месяцев, а ежемесячный платеж по кредиту увеличился более чем на 30%.

Как сообщает «Российская газета», продление программы помощи заемщикам даст возможность помочь более 1,3 тысячам семей, взявшим жилищные кредиты.