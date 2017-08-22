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Недвижимость и строительство

Россиянам выделили 2 миллиарда на выплату ипотеки: программа стартовала

Сегодня 17:00
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Gorodkirov.ru

22 августа в России возобновляется программа поддержки ипотечных заемщиков, попавших в сложную финансовую ситуацию.

Принять участие в программе смогут ипотечники, у которых с момента получения ипотечного кредита до даты подачи заявления на реструктуризацию прошло не менее 12 месяцев, а ежемесячный платеж по кредиту увеличился более чем на 30%.

Как сообщает «Российская газета», продление программы помощи заемщикам даст возможность помочь более 1,3 тысячам семей, взявшим жилищные кредиты.

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Комментарии 5
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Дон Хенаро 45868
4 0
В Новокузнецке перевернулась маршрутка с пассажирами
ДТП произошло в понедельник вечером на улице Разведчиков.

Пишут на СИТИ!! И тишина в местных СМИ второй день!!!
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Кстати:
0 0
2 миллиарда чего ?
Деревянных, зелёненьких или юаньчиков .
Один только Ролдугин на своих кошельковых концертах 2 миллиарда ДОЛЛаров, язык не поворачивается, заработал !?
А здесь - на всю страну чего-то 2(два) ! Если рублей, то ваще стыдобно должно быть, хотя о чём это я ?!
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Я так кумекаю:
1 0
Дон Хенаро:
В Новокузнецке перевернулась маршрутка с пассажирами
ДТП произошло в понедельник вечером на улице Разведчиков.

Пишут на СИТИ!! И тишина в местных СМИ второй день!!!
Нам пока не до ДТП в нашем городе !!!
Мы ещё толком не очухались от утраты Малахова на 1-м канале !!!
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2 миллиарда чего ?
0 0
2 миллиарда чего ?
Деревянных, зелёненьких или юаньчиков .
Один только Ролдугин на своих кошельковых концертах 2 миллиарда ДОЛЛаров, язык не поворачивается, заработал !?
А здесь - на всю страну чего-то 2(два) ! Если рублей, то ваще стыдобно должно быть, хотя о чём это я ?!
ну раз речь идет о 1300 семей, видимо, рубликов
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