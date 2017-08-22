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Я уже с вами.
22 августа в России возобновляется программа поддержки ипотечных заемщиков, попавших в сложную финансовую ситуацию.
Принять участие в программе смогут ипотечники, у которых с момента получения ипотечного кредита до даты подачи заявления на реструктуризацию прошло не менее 12 месяцев, а ежемесячный платеж по кредиту увеличился более чем на 30%.
Как сообщает «Российская газета», продление программы помощи заемщикам даст возможность помочь более 1,3 тысячам семей, взявшим жилищные кредиты.
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ДТП произошло в понедельник вечером на улице Разведчиков.
Пишут на СИТИ!! И тишина в местных СМИ второй день!!!
Деревянных, зелёненьких или юаньчиков .
Один только Ролдугин на своих кошельковых концертах 2 миллиарда ДОЛЛаров, язык не поворачивается, заработал !?
А здесь - на всю страну чего-то 2(два) ! Если рублей, то ваще стыдобно должно быть, хотя о чём это я ?!
В Новокузнецке перевернулась маршрутка с пассажирами
ДТП произошло в понедельник вечером на улице Разведчиков.
Пишут на СИТИ!! И тишина в местных СМИ второй день!!!
Мы ещё толком не очухались от утраты Малахова на 1-м канале !!!
Деревянных, зелёненьких или юаньчиков .
Один только Ролдугин на своих кошельковых концертах 2 миллиарда ДОЛЛаров, язык не поворачивается, заработал !?
А здесь - на всю страну чего-то 2(два) ! Если рублей, то ваще стыдобно должно быть, хотя о чём это я ?!