В конкурсе могут принять участие субъекты малого и среднего предпринимательства, которые реализуют свои бизнес-проекты на территории Кузбасса.

«В целях популяризации социального предпринимательства, а также выявления и поощрения предпринимательских инициатив, Центр инноваций социальной сферы Кемеровской области при поддержке администрации Кемеровской области в период с 18 августа по 5 октября 2017 года проводит III ежегодный региональный конкурс в сфере социального предпринимательства», — сообщает пресс-служба администрации Новокузнецка.

Единственным условием считается причастность бизнеса к социальной сфере. В конкурсе представлены сразу восемь номинаций. Среди них «Лучший социальный бизнес в сфере культурно-просветительской деятельности», «Лучший социальный бизнес в сфере образования», «Лучший социальный бизнес в сфере социального обслуживания», «Лучший социальный бизнес в сфере оказания услуг для детей» и другие.

Известно, что соревнование пройдёт в три этапа. Заявки на участие в конкурсе принимаются с 15 августа. В течение месяца все кузбасские предприниматели смогут заявить о себе. Последний день приёма заявок — 15 сентября.

После чего стартует второй этап: с 20 сентября все прошедшие конкурсный этап предприниматели начнут подготовку к презентации проектов.

Третий этап состоится 5 октября. Участники представят свои проекты перед комиссией. После чего эксперты определят победителя.

За первое место участники конкурса получат статус «Лучший социальный бизнес», продвижение в СМИ, сертификат на полное консалтинговое сопровождение проектов.

Все финалисты попадут в каталог лучших предпринимательских социальных проектов в Кемеровской области.

Подробная информация на официальном сайте конкурса.