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Я уже с вами.
Губернатор Кузбасса Аман Тулеев провёл первое селекторное совещание со своими заместителями после болезни.
Видео заседания опубликовано в Сети.
Начиная совещание, Аман Тулеев рассказал о своей болезни и выразил обиду на некоторых своих подчинённых. Он заявил, что они поступили подло: вместо того, чтобы развеять разного рода слухи о состоянии губернатора, они промолчали.
Глава региона сообщил, что пока он вынужден передвигаться в инвалидной коляске. Но это не мешает ему выполнять свои обязанности и контролировать ситуацию в области.
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Взял бы да костылем их отходил по горбу!
Иудушки!
Мания величия налицо, культ личности просто невероятных размеров - он сравнил себя с Рузвельтом: "Из инвалидной коляски"...
И ещё было странное ощущение....Тулеева ни разу - НИ РАЗУ!!!!- не показали крупным планом. Почему? Всегда было иначе.
А был ли мальчик?....