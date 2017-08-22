Губернатор Кузбасса Аман Тулеев провёл первое селекторное совещание со своими заместителями после болезни.

Видео заседания опубликовано в Сети.

Начиная совещание, Аман Тулеев рассказал о своей болезни и выразил обиду на некоторых своих подчинённых. Он заявил, что они поступили подло: вместо того, чтобы развеять разного рода слухи о состоянии губернатора, они промолчали.

Глава региона сообщил, что пока он вынужден передвигаться в инвалидной коляске. Но это не мешает ему выполнять свои обязанности и контролировать ситуацию в области.