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В Новосибирск ненадолго вернётся лето

Аман Тулеев вернулся к работе и обвинил подчинённых в подлости

Сегодня 21:51
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
static.life.ru

Губернатор Кузбасса Аман Тулеев провёл первое селекторное совещание со своими заместителями после болезни.

Видео заседания опубликовано в Сети.

Начиная совещание, Аман Тулеев рассказал о своей болезни и выразил обиду на некоторых своих подчинённых. Он заявил, что они поступили подло: вместо того, чтобы развеять разного рода слухи о состоянии губернатора, они промолчали.

Глава региона сообщил, что пока он вынужден передвигаться в инвалидной коляске. Но это не мешает ему выполнять свои обязанности и контролировать ситуацию в области.

Комментарии 6
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1
7 7
РУКОВОДИ нами и Областью..земляк,ВЫ НАШ...ЗДОРОВЬЯ И УСПЕХОВ в работе..(а то забанят ещё)
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Ку
8 1
ща Аманыч всех тут построит) и маршрутчики тут же забудут, что что-то там хотели повысить)))))
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Ага!
2 2
А что обвинять то?
Взял бы да костылем их отходил по горбу!
Иудушки!
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chak
0 0
ща Аманыч всех тут построит) и маршрутчики тут же забудут, что что-то там хотели повысить)))))
ага. и дороги перестанут ремонтировать.
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Блашик
6 0
Да уйди ты наконец,не мучай ни себя не людей,не будь посмешищем.Тебя не с Рузвельтом надо сравнивать, а с поздним Брежневым.
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111
1 0
Да уйди ты наконец,не мучай ни себя не людей,не будь посмешищем.Тебя не с Рузвельтом надо сравнивать, а с поздним Брежневым.
Отсмотрела полностью - это просто жесть. Мне его даже стало жалко. Человек явно больной - не только физически, но и на голову. Это не оскорбление - это просто факт.
Мания величия налицо, культ личности просто невероятных размеров - он сравнил себя с Рузвельтом: "Из инвалидной коляски"...
И ещё было странное ощущение....Тулеева ни разу - НИ РАЗУ!!!!- не показали крупным планом. Почему? Всегда было иначе.
А был ли мальчик?....
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