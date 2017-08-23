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Я уже с вами.
На стратегической сессии о моногородах власти на баннерах вывесили информацию о важных проектах в Новокузнецке. Среди них и частная школа.
Для «началки», включая подготовительный класс, уроки начнутся уже в этом году. Всего сможет учиться 70 ребятишек. Информатику и английский начнут преподавать по углубленной программе. Для полноценных занятий к третьему кварталу достроят учебный, спортивный и административный корпуса. Предусмотрено 9 учебных кабинетов и один медицинский, а также спортивный, хореографический, актовый и обеденный залы.
Средние и старшие классы смогут посещать школу только к 3 кварталу 2020 года. К этому времени планируют открыть второй корпус на 154 ученика.
Как ранее рассказывал ВашГород.ру, в новой школе ребята будут проводить всю неделю с понедельника по пятницу. Кстати, как заявляет руководство, главная задача — научить ребёнка думать, а не знать ответы на все вопросы. Обучать ребятишек станут по технологии «Интеллект», разработанной доктором педагогических наук. Но заплатить за это удовольствие придётся ни много ни мало от 20 000 рублей в месяц.
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Из ничего деньги не появляются.
Когда где то, у богачей и чиновников, прибыло, это значит, что где то, у народа, убыло, т.е. разворовали и сейчас на наворованное будут детишек своих в элиту готовить!