На стратегической сессии о моногородах власти на баннерах вывесили информацию о важных проектах в Новокузнецке. Среди них и частная школа.

Для «началки», включая подготовительный класс, уроки начнутся уже в этом году. Всего сможет учиться 70 ребятишек. Информатику и английский начнут преподавать по углубленной программе. Для полноценных занятий к третьему кварталу достроят учебный, спортивный и административный корпуса. Предусмотрено 9 учебных кабинетов и один медицинский, а также спортивный, хореографический, актовый и обеденный залы.

Средние и старшие классы смогут посещать школу только к 3 кварталу 2020 года. К этому времени планируют открыть второй корпус на 154 ученика.