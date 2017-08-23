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Новости Новосибирска - ВашГород.ру

Я уже с вами.

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Стали известны новые подробности о частной школе Новокузнецка

Сегодня 07:40
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
архив ВашГород.ру

На стратегической сессии о моногородах власти на баннерах вывесили информацию о важных проектах в Новокузнецке. Среди них и частная школа.

Для «началки», включая подготовительный класс, уроки начнутся уже в этом году. Всего сможет учиться 70 ребятишек. Информатику и английский начнут преподавать по углубленной программе. Для полноценных занятий к третьему кварталу достроят учебный, спортивный и административный корпуса. Предусмотрено 9 учебных кабинетов и один медицинский, а также спортивный, хореографический, актовый и обеденный залы.

Средние и старшие классы смогут посещать школу только к 3 кварталу 2020 года. К этому времени планируют открыть второй корпус на 154 ученика.

Как ранее рассказывал ВашГород.ру, в новой школе ребята будут проводить всю неделю с понедельника по пятницу. Кстати, как заявляет руководство, главная задача — научить ребёнка думать, а не знать ответы на все вопросы. Обучать ребятишек станут по технологии «Интеллект», разработанной доктором педагогических наук. Но заплатить за это удовольствие придётся ни много ни мало от 20 000 рублей в месяц.

Комментарии 14
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Василий
2 8
Не понять.На чьи деньги эта школа строится.И кто хозяин?Простым детям,хоть и будут умницами,учится в этой школе не придётся. ЭЛИТА вперёд,записывать свои чада в супер-школу.
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stek
18 0
Именно из-за громадного расслоения общества и произошла революция 100 лет назад. Бойтесь. буржуи!......
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Не имени
8 11
Не понять.На чьи деньги эта школа строится.И кто хозяин?Простым детям,хоть и будут умницами,учится в этой школе не придётся. ЭЛИТА вперёд,записывать свои чада в супер-школу.
Какая разница на чьи деньги строится и кто хозяин - точно не на Ваши!!!
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Z
7 0
Смешная ситуация: человек инвестировавший в школу для эиты сделал все чтобы этой элиты не было в городе. Почему? Да потому что, когда запустили марганцевый завод народ с деньгими весь слился в другие города... И теперь где раньше были дорогие бутики теперь мария-ра )))
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Читатель
6 2
У кого есть деньги, уехали в Сочи, Краснодар, Питер , Москву. У кого бизнес построен именно в Новокузнецке, тот и будет водить сюда своих детей. На это и расчет. И такие семьи есть. Главное, чтобы не завернули те же знания, но в красивую обертку. За хорошие деньги нужно хорошо пахать, вкладывать в детей. Иначе какой в этом смысл, если учить будут учителя с тем же менталитетом.
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Андрей
1 9
Вот она частная школа,вот где поборы то попрут по сравнению с государственной
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008
6 4
Именно из-за громадного расслоения общества и произошла революция 100 лет назад. Бойтесь. буржуи!......
Учи историю. Революция 17 года проплачена буржуями, с целью поделить территорию.
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Василий
5 0
Какая разница на чьи деньги строится и кто хозяин - точно не на Ваши!!!
Разница в том,что один что-то делает,а другой дразнит. Из статьи можно понять,что эта школа строится за счёт города.Такие примеры в России не мало.А затем приватизируют и передают хозяину.
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Кузьма
5 6
Не понять.На чьи деньги эта школа строится.И кто хозяин?Простым детям,хоть и будут умницами,учится в этой школе не придётся. ЭЛИТА вперёд,записывать свои чада в супер-школу.
На ваш вопрос отвечаю - строит данное заведение Рыбкин Александр Владимирович (собственник СГМК). Деньги он зарабатывает на производстве ферросплавов, всеми известный Марганцевый завод. Который произвел немало шумихи. В том ,что человек вложил свои деньги в образование я вижу только позитив, хоть и там будут учиться дети состоятельных родителей (те кто может себе это позволить).
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Андрей
4 1
На ваш вопрос отвечаю - строит данное заведение Рыбкин Александр Владимирович (собственник СГМК). Деньги он зарабатывает на производстве ферросплавов, всеми известный Марганцевый завод. Который произвел немало шумихи. В том ,что человек вложил свои деньги в образование я вижу только позитив, хоть и там будут учиться дети состоятельных родителей (те кто может себе это позволить).
Это равносильно частной клинике!
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stek
0 1
Учи историю. Революция 17 года проплачена буржуями, с целью поделить территорию.
У нас с вами разная история.....)
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&
3 0
На ваш вопрос отвечаю - строит данное заведение Рыбкин Александр Владимирович (собственник СГМК). Деньги он зарабатывает на производстве ферросплавов, всеми известный Марганцевый завод. Который произвел немало шумихи. В том ,что человек вложил свои деньги в образование я вижу только позитив, хоть и там будут учиться дети состоятельных родителей (те кто может себе это позволить).
Вложил деньги не в образование а в делание денег на образовании.
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!
3 0
Какая разница на чьи деньги строится и кто хозяин - точно не на Ваши!!!
На наши, на у народа наворованные!
Из ничего деньги не появляются.
Когда где то, у богачей и чиновников, прибыло, это значит, что где то, у народа, убыло, т.е. разворовали и сейчас на наворованное будут детишек своих в элиту готовить!
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Житель
3 0
Очередная подмена понятий. Элитной школу делает не цена за обучение, не глубина карманов родителей, и даже не прогрессивные технологии обучения, а интеллект учеников. А он отнюдь не зависит от богатства родителей. Скорее наоборот, "золотой" молодёжи не нужны знания, у них и так все есть. Приведите примеры умных и успешных детей олигархов. Причём успешных не в том, что они "управляют" родительским бизнесом, а добились чего то самостоятельно. Нет таких в нашей стране.
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