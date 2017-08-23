Нынешний год выдался богатым на урожай красной рябины.

Алые гроздья буйно полыхают в городах и районах области. Кузбассовцы, ссылаясь на народную примету, предрекают: зима будет суровой.

По народному поверью, большой урожай красной рябины — предвестник холодной и затяжной зимы. Древние славяне считали, что рябина таким образом заботится о птицах и зверях — помогает им выжить в стужу.

Руководитель новокузнецкого Центра русского фольклора и этнографии «Параскева Пятница» Елена Павловская подтверждает: да, есть такая примета в народе.

Но в связи с тем, что климат стал меняться, эта примета не всегда точно попадает, — отметила собеседница.

Напомним, в сентябре прошлого года красная рябина в Новокузнецке неожиданно высохла и почернела. Горожане усмотрели в этом последствия неблагополучной экологической ситуации, а специалисты объяснили явление наличием возможных заболеваний деревьев.