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Я уже с вами.
Нынешний год выдался богатым на урожай красной рябины.
Алые гроздья буйно полыхают в городах и районах области. Кузбассовцы, ссылаясь на народную примету, предрекают: зима будет суровой.
По народному поверью, большой урожай красной рябины — предвестник холодной и затяжной зимы. Древние славяне считали, что рябина таким образом заботится о птицах и зверях — помогает им выжить в стужу.
Руководитель новокузнецкого Центра русского фольклора и этнографии «Параскева Пятница» Елена Павловская подтверждает: да, есть такая примета в народе.
Но в связи с тем, что климат стал меняться, эта примета не всегда точно попадает, — отметила собеседница.
Напомним, в сентябре прошлого года красная рябина в Новокузнецке неожиданно высохла и почернела. Горожане усмотрели в этом последствия неблагополучной экологической ситуации, а специалисты объяснили явление наличием возможных заболеваний деревьев.
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В общем, есть рябина - плохо, нет рябины - плохо) как всегда)