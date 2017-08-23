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Кузбассовцы прогнозируют лютые морозы этой зимой

Сегодня 07:00
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
saverwallpaper.com, ВашГород.ру

Нынешний год выдался богатым на урожай красной рябины.

Алые гроздья буйно полыхают в городах и районах области. Кузбассовцы, ссылаясь на народную примету, предрекают: зима будет суровой.

По народному поверью, большой урожай красной рябины — предвестник холодной и затяжной зимы. Древние славяне считали, что рябина таким образом заботится о птицах и зверях — помогает им выжить в стужу.

Руководитель новокузнецкого Центра русского фольклора и этнографии «Параскева Пятница» Елена Павловская подтверждает: да, есть такая примета в народе.

Но в связи с тем, что климат стал меняться, эта примета не всегда точно попадает, — отметила собеседница.

Напомним, в сентябре прошлого года красная рябина в Новокузнецке неожиданно высохла и почернела. Горожане усмотрели в этом последствия неблагополучной экологической ситуации, а специалисты объяснили явление наличием возможных заболеваний деревьев.

Комментарии 9
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stek
17 0
Да-да. уже обещали жаркое и сухое лето в нынешнем году.....
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Взгляд со стороны
7 1
Рябины было много и в пошлом году.
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13
2 0
Рябины было много и в пошлом году.
И зима была затяжная
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777
3 0
в последний год, когда было аномально много рябины снег выпал под новый год))) а фсю осень все сми кричали что зима будет атски хородной)))
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123
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Летом 16 года наши умные горожане страдали из-за чёрной рябины, которую птички не съели, тк зима была не холодная. И даже приглашали "эксперта" для объяснений. Это нас и в след. году ждёт, видимо XD
В общем, есть рябина - плохо, нет рябины - плохо) как всегда)
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ххх
0 0
Приметы давно уже не работают с нынешними катаклизмами климатическими. В позапрошлом году рябины было ооочень много, а зима была мягкая.
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В прошлом году (зима 16-17) рябины было мало, а в позапрошлом (15-16) много. Она осталась и почернела.
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