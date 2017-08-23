Читайте нас на Facebook!
Жмите «Нравится».
Я уже с вами.
Замгубернатора по вопросам образования, культуры и спорта Елена Пахомова доложила Аману Тулееву о двух новых кузбасских школах.
Они откроются 1 сентября в Калтане и Гурьевске — на 528 и 534 учебных мест соответственно. Школы будут современными, отметила Елена Пахомова.
Аман Тулеев поручил к 1 сентября проверить оба учреждения. В случае, если здания окажутся не готовы к открытию — повременить. Главное, чтобы детям было удобно, сделал акцент губернатор.
Как ранее сообщал ВашГород.ру, в Новокузнецке школа № 81 ждёт рассмотрения заявки в Минстрое. После этого определят точные сроки её открытия.
Напомним, Аман Тулеев выступил для телевидения 22 августа.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.