Замгубернатора по вопросам образования, культуры и спорта Елена Пахомова доложила Аману Тулееву о двух новых кузбасских школах.

Они откроются 1 сентября в Калтане и Гурьевске — на 528 и 534 учебных мест соответственно. Школы будут современными, отметила Елена Пахомова.

Аман Тулеев поручил к 1 сентября проверить оба учреждения. В случае, если здания окажутся не готовы к открытию — повременить. Главное, чтобы детям было удобно, сделал акцент губернатор.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, в Новокузнецке школа № 81 ждёт рассмотрения заявки в Минстрое. После этого определят точные сроки её открытия.

Напомним, Аман Тулеев выступил для телевидения 22 августа.