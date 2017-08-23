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Кемеровчан зовут на грандиозный праздник мороженого

Сегодня 07:10
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Анна Светличная

В Кемерове пройдёт фестиваль «День Мороженого».

Организаторы подготовили для посетителей игры, уникальный квест, творческие мастер-классы, и, конечно, угощение. Для самых юных любителей мороженого целый день будут рисовать весёлый аквагрим.

Мы устраиваем для кемеровчан большой праздник, чтобы вместе с ними зарядиться позитивом и летним настроением до следующего лета. А ещё это способ познакомить людей с нашими новинками и традиционными лакомствами. Главным героем фестиваля является пломбир «Золотой Стандарт». Он производится только из натуральных ингредиентов: молока, сливочного масла, сахара, и отличается плотной консистенцией, мягким насыщенным вкусом сливок и умеренной сладостью, — рассказала бренд-менеджер пломбира «Золотой Стандарт"Анастасия Савкова.

Фестиваль мороженого состоится 26 и 27 августа в «Парке Чудес».

Гостей ждут с 12:00 до 18:00.

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