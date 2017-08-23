Во всем мире каждый день продается примерно 500 квартир, домов и земельных участков стоимостью от 2 миллиардов рублей.

В связи с этим аналитики составили рейтинг стран по количеству самых дорогих предложений на рынке жилья. Так, в США продаются более 150 самых дорогих объектов недвижимости, второе место заняла Россия — 50 лотов, сообщает «МК».

В США можно приобрести роскошную виллу в районе Бел-Эйр в Лос-Анджелесе. Ее площадь составляет 5 тыс. кв. м, а цена — более 14 миллиардов рублей. На вилле есть 10 спален, 3 кухни, 5 баров, открытый бассейн, боулинг-зал на 4 дорожки, кинотеатр формата 4К Dolby Atmos на 40 мест, вертолетная площадка, спа-центр, гараж-галерея с коллекцией эксклюзивных автомобилей, 2 погреба для вина и шампанского, полностью заполненные элитными сортами и многое другое.

В России самым дорогим объектом является «дворец» на территории бывшего санатория «Барвиха». Стоимость резиденции равна 6,7 миллиарда рублей. Участок занимает площадь 2,4 тысячи кв. м. На территории располагаются винный погреб, бассейн, спа-зоны, лифта для перемещения между этажами и многим другим.

Третье место в рейтингн заняла Великобритания — 30 сверхдорогих предложений, в Швейцарии — 28 лотов, Во Франции — 23, В Испании — 19 объектов. Замыкает десятку стран с самым большим количеством объектов сверхдорогой жилой недвижимости Израиль — всего 3 объекта.