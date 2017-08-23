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На кузбасской трассе в массовом ДТП погибли 2 человека

Сегодня 06:10
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Вконтакте "Регион 42"

На трассе под Мариинском столкнулись три автомобиля: грузовик и две иномарки. ДТП произошло вечером 22 августа.

Очевидцы сообщают, грузовик с автоцистерной врезался в «Тойоту Короллу», после этого в грузовик въехал пикап «Митсубиши L200».

По неподтверждённым данным, в автоаварии погибли два человека, находившиеся в иномарках. Подробности устанавливаются.

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