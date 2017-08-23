На кузбасской трассе в массовом ДТП погибли 2 человека
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На трассе под Мариинском столкнулись три автомобиля: грузовик и две иномарки. ДТП произошло вечером 22 августа.
Очевидцы сообщают, грузовик с автоцистерной врезался в «Тойоту Короллу», после этого в грузовик въехал пикап «Митсубиши L200».
По неподтверждённым данным, в автоаварии погибли два человека, находившиеся в иномарках. Подробности устанавливаются.
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