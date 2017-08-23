На трассе под Мариинском столкнулись три автомобиля: грузовик и две иномарки. ДТП произошло вечером 22 августа.

Очевидцы сообщают, грузовик с автоцистерной врезался в «Тойоту Короллу», после этого в грузовик въехал пикап «Митсубиши L200».

По неподтверждённым данным, в автоаварии погибли два человека, находившиеся в иномарках. Подробности устанавливаются.