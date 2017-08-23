Кемеровская Госавтоинспекция обратилась с просьбой к жителям города.

Полицейские устанавливают обстоятельства неочевидного ДТП, в котором погиб человек.

Автоавария произошла 22 августа в 23:40. В районе пересечения проспекта Кузнецкого и улицы Сибиряков Гвардейцев, напротив дома № 108 по проспекту Кузнецкому, неизвестный водитель на неустановленном транспортном средстве сбил пешехода. От полученных травм последний скончался.

По словам очевидцев, водитель передвигался на автомобиле ВАЗ 2105 или ВАЗ 2107 тёмного цвета. В результате аварии на передней левой части машины есть повреждения. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, сообщили в Кемеровской ГИБДД.

Всех, кто что-либо знает об этом происшествии или располагает какой-либо информацией о владельце автомобиля, просят сообщить об этом в Госавтоинспекцию по телефонам: 52−25−44 и 52−29−65 (дежурная часть) или 02. Анонимность гарантируется.