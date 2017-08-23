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Я уже с вами.
Удешевления овощей и фруктов в сентябре до 80%, как ранее заявляли СМИ, не будет.
Ложная информация возникла из-за технической ошибки. Данные о рекордном падении цен «Известия» взяли из скана документа Минэкономразвития об экономике в России в 2018—2020 годы.
В оригинальном же документе в прогнозе о падении цен на овощи значится цифра 19,6%. Она трансформировалась в 79,6% из-за ошибки сканера, пишет «РБК». Систему, где размещали документ, уже оповестили об этом. Недочёт исправят.
А снижение цен на овощи примерно на 20% происходит в России каждую осень.
Напомним, недавно россиянам предрекли подорожание мёда, пива, а также бытовой химии и косметики. Зато дешевеет гречка.
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