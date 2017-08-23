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Зря радовались: россиянам сообщили ложную информацию о падении цен на овощи

Сегодня 09:36
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Pixabay

Удешевления овощей и фруктов в сентябре до 80%, как ранее заявляли СМИ, не будет.

Ложная информация возникла из-за технической ошибки. Данные о рекордном падении цен «Известия» взяли из скана документа Минэкономразвития об экономике в России в 2018—2020 годы.

В оригинальном же документе в прогнозе о падении цен на овощи значится цифра 19,6%. Она трансформировалась в 79,6% из-за ошибки сканера, пишет «РБК». Систему, где размещали документ, уже оповестили об этом. Недочёт исправят.

А снижение цен на овощи примерно на 20% происходит в России каждую осень.

Напомним, недавно россиянам предрекли подорожание мёда, пива, а также бытовой химии и косметики. Зато дешевеет гречка.

Комментарии 2
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Андрей
5 0
Кто то поверил в падение цен вобще?Снег пойдет с градом если цены упадут
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Митрич
1 0
Кто то поверил в падение цен вобще?Снег пойдет с градом если цены упадут
Ага, и дураки все сразу вымрут...... :-)))
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