В Новокузнецке подорожает проезд ещё в нескольких маршрутках
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Я уже с вами.
В Новокузнецке частные перевозчики продолжают повышать стоимость проезда.
Как стало известно ВашГород.ру, с 24 августа билет в маршрутках №№ 88, 62, 70 будет стоить 22 рубля (по транспортной карте 19 рублей).
Напомним, на днях стоимость проезда увеличилась в маршрутных такси №№ 90 и 94.
Ожидается, что постепенно в течение месяца проезд подорожает и на остальных маршрутах частных перевозчиков.
Ранее ВашГород.ру писал, что новокузнечане резко отреагировали на изменение цен в частном транспорте.
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Как же, они свои древние вонючие гробы на колесах называют такси!
На эти бомжовские пазики без слез от смеха смотреть нельзя!
Как же, они свои древние вонючие гробы на колесах называют такси!
На эти бомжовские пазики без слез от смеха смотреть нельзя!
Господа комментаторы, вам совсем заняться нечем или администрация, у которой конфликт с маршрутчиками, платит за каждый коммент?
А вы только на один вопрос ответьте если вы все в своей основной массе такие активисты и грозные диванные воиска- от куда тогда берутся переполненые маршрутки и полные остановки пассажиров!
Привыкли на халяву жить, совпдепия кончилась уж как почти 30 лет назад, а побирушки все привыкнуть не могут!
Вы когда бухло с пивасом покупаете, чего не ноете что стоимость поднимают?
А вы только на один вопрос ответьте если вы все в своей основной массе такие активисты и грозные диванные воиска- от куда тогда берутся переполненые маршрутки и полные остановки пассажиров!
больше года до работы хожу пешком, получается быстрее, чем на маршрутках (пока до остановки, пока дождёшься, пока все светофоры соберёт и т. д.)
Так что за 247 рабочих дней сэкономлено 8892р (расчёты приблизительны)
больше года до работы хожу пешком, получается быстрее, чем на маршрутках (пока до остановки, пока дождёшься, пока все светофоры соберёт и т. д.)
Так что за 247 рабочих дней сэкономлено 8892р (расчёты приблизительны)
А вы только на один вопрос ответьте если вы все в своей основной массе такие активисты и грозные диванные воиска- от куда тогда берутся переполненые маршрутки и полные остановки пассажиров!