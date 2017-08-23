В Новокузнецке частные перевозчики продолжают повышать стоимость проезда.

Как стало известно ВашГород.ру, с 24 августа билет в маршрутках №№ 88, 62, 70 будет стоить 22 рубля (по транспортной карте 19 рублей).

Напомним, на днях стоимость проезда увеличилась в маршрутных такси №№ 90 и 94.

Ожидается, что постепенно в течение месяца проезд подорожает и на остальных маршрутах частных перевозчиков.

Ранее ВашГород.ру писал, что новокузнечане резко отреагировали на изменение цен в частном транспорте.