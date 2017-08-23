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Новости Новосибирска - ВашГород.ру

Я уже с вами.

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В Новокузнецке подорожает проезд ещё в нескольких маршрутках

Сегодня 09:40
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
img.ttransport.ru

В Новокузнецке частные перевозчики продолжают повышать стоимость проезда.

Как стало известно ВашГород.ру, с 24 августа билет в маршрутках №№ 88, 62, 70 будет стоить 22 рубля (по транспортной карте 19 рублей).

Напомним, на днях стоимость проезда увеличилась в маршрутных такси №№ 90 и 94.

Ожидается, что постепенно в течение месяца проезд подорожает и на остальных маршрутах частных перевозчиков.

Ранее ВашГород.ру писал, что новокузнечане резко отреагировали на изменение цен в частном транспорте.

Комментарии 16
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stek
29 5
Эти гады не мытьем, так катаньем своего добиваются. А власть скромно молчит...... Живой пример слияния политики и капитала.....
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Василий
5 17
Сам ты гад. Привык на халяве жить. Иди в муниципальный автобус, к нам, заерям, не родходи.
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Ха-ха-ха
12 2
Сам ты гад. Привык на халяве жить. Иди в муниципальный автобус, к нам, заерям, не родходи.
Да на ваших древних помойках только маргиналы катаются!
Как же, они свои древние вонючие гробы на колесах называют такси!
На эти бомжовские пазики без слез от смеха смотреть нельзя!
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123
3 10
Да на ваших древних помойках только маргиналы катаются!
Как же, они свои древние вонючие гробы на колесах называют такси!
На эти бомжовские пазики без слез от смеха смотреть нельзя!
Ходи пешком! умник
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777
15 1
Одно я знаю точно))) теперь о любых нарушениях я буду сообщать на новостные сайты и с транспорную прокуратуру)))) в общем огребетесь вы от меня)))
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Взгляд со стороны
2 0
За это надо спросить с Заказчика! А Заказчиком выступила администрация города как представитель воли жителей за их счет! Все дороги в городе являются собственностью муниципалитета. Кто платит, тот и заказывает музыку. И вообще многие вещи в части жизнеобеспечения достаточно странны в Новокузнецке.
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stek
0 0
Сам ты гад. Привык на халяве жить. Иди в муниципальный автобус, к нам, заерям, не родходи.
Васек, оптимизируй производство - и будет тебе счастье.... Финансовое....)
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Марина
2 6
Ну подорожает и подорожает... Так и коммунальные услуги подорожали, только почему-то такого негатива в комментариях не было.
Господа комментаторы, вам совсем заняться нечем или администрация, у которой конфликт с маршрутчиками, платит за каждый коммент?
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жека
3 5
так бы комментаторы орали о повышении жкх, бензина, продуктов..... а так клоуны))))
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555
2 1
Господа успокойтесь администрация города и есть владельцы частных маршруток а те ребята за рулем и кто сидел в зале всего лишь суб подряды
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Вася
6 3
Одно я знаю точно))) теперь о любых нарушениях я буду сообщать на новостные сайты и с транспорную прокуратуру)))) в общем огребетесь вы от меня)))
Смешно - все комментаторы новостных новокузнецких сайтов такие активисты - все петиции подписывают (на американских сайтах созданные), "забастовку" обещают частным перевозчикам, обещают их всех обанкротить!
А вы только на один вопрос ответьте если вы все в своей основной массе такие активисты и грозные диванные воиска- от куда тогда берутся переполненые маршрутки и полные остановки пассажиров!
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Хапаразигастус
5 4
Сразу было понятно, что повысят все. Это просто такой хитрый план, чтобы ФАС не придралась - один, якобы сам по себе, поднимает цену, а остальные подтягиваются. Хитрожопые уроды.
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123
2 5
Одно я знаю точно))) теперь о любых нарушениях я буду сообщать на новостные сайты и с транспорную прокуратуру)))) в общем огребетесь вы от меня)))
Че вы побирушки ноете?! Это рыночная экономика, поднимают стоимость, значит обоснованно поднимают.
Привыкли на халяву жить, совпдепия кончилась уж как почти 30 лет назад, а побирушки все привыкнуть не могут!
Вы когда бухло с пивасом покупаете, чего не ноете что стоимость поднимают?
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123
1 3
Смешно - все комментаторы новостных новокузнецких сайтов такие активисты - все петиции подписывают (на американских сайтах созданные), "забастовку" обещают частным перевозчикам, обещают их всех обанкротить!
А вы только на один вопрос ответьте если вы все в своей основной массе такие активисты и грозные диванные воиска- от куда тогда берутся переполненые маршрутки и полные остановки пассажиров!
ну, есть же категории людей "Я не сижу в интернетах ваших мне некагда!!!", они и едут

больше года до работы хожу пешком, получается быстрее, чем на маршрутках (пока до остановки, пока дождёшься, пока все светофоры соберёт и т. д.)
Так что за 247 рабочих дней сэкономлено 8892р (расчёты приблизительны)
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Повезло..
0 0
ну, есть же категории людей "Я не сижу в интернетах ваших мне некагда!!!", они и едут

больше года до работы хожу пешком, получается быстрее, чем на маршрутках (пока до остановки, пока дождёшься, пока все светофоры соберёт и т. д.)
Так что за 247 рабочих дней сэкономлено 8892р (расчёты приблизительны)
А если в другой район!?
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Ха-ха-ха
1 0
Смешно - все комментаторы новостных новокузнецких сайтов такие активисты - все петиции подписывают (на американских сайтах созданные), "забастовку" обещают частным перевозчикам, обещают их всех обанкротить!
А вы только на один вопрос ответьте если вы все в своей основной массе такие активисты и грозные диванные воиска- от куда тогда берутся переполненые маршрутки и полные остановки пассажиров!
А муниципальные автобусы специально тормозят владельцы тухлых пазиков. Большинство из которых явно или из администрации с депутатами, или могут нажать на руководителей ПАТП.
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