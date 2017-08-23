Мероприятие проведут волонтёры поисково-спасательного отряда.

«Уважаемые взрослые! Знают ли ваши дети, что им нужно делать, чтобы не потеряться? Умеют ли вести себя в нестандартной ситуации? Если нет, то мы приглашаем вас принять участие во Всероссийском дне безопасности, который состоится 26 августа», — пишут организаторы мероприятия на официальной страничке кузбасского отряда в соцсети.

Школу для юных спасателей организуют сразу в двух городах: в Кемерове и Новокузнецке. Там не только расскажут, как проходят поисковые работы, но и напомнят важные правила.

Детям и взрослым расскажут, что делать, если ребёнок потерялся или заблудился. Расскажут основные правила, которые помогут избежать этой опасной ситуации. А также научат оказывать первую медицинскую помощь, строить палатку из подручных материалов, обращаться с компасом, рацией.

После чего все желающие могут применить полученные знания на практике — пройти квест.

В конце мероприятия все юные участники получат дипломы и звание «эксперт безопасности».

Напомним, добровольческий поисковый отряд «Лиза Алерт» — некоммерческое объединение,

ставящее своей задачей поиск пропавших людей, существующий с 2010 года.

В Кемерове мероприятие состоится 26 августа в 13:00 по адресу: улица Кирова, 4,

Кемеровский городской парк чудес.

В Новокузнецке — 26 августа в 17.00 по адресу: улица Спартака, 5/1, Парк приключений.

Приходите! Будет познавательно и весело!