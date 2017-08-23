Читайте нас на Facebook!
Жмите «Нравится».

Новости Новосибирска - ВашГород.ру

Я уже с вами.

Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой

В Кузбассе откроют уникальный завод по выращиванию дорогой рыбы

Сегодня 10:10
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Gurmanclub.ru

В Юрге уже в этом году заработает завод по выращиванию радужной форели.

Об этом накануне на пресс-конференции по итогам стратегической сессии по моногородам рассказал председатель общественно-делового Совета по направлению «Моногорода» Дмитрий Исламов.

«Я сегодня с большим удовольствием получил приглашение на открытие завода [по выращиванию форели]. Первый резидент ТОСЭР в Кузбассе будет открывать 20 сентября в Юрге на улице Автодорожная, 3 завод. Он уже будет получать все преференции», — рассказал Дмитрий Исламов.

Завод станет первым в Сибири, где рыбу выращивают в системе замкнутого водоснабжения. Планируется, что он увеличит мощность по производству в этой отрасли в Кузбассе более чем в два раза.

Ваш комментарий будет первым.
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
Новости Новосибирска - ВашГород.ру
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ