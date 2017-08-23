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Я уже с вами.
В Юрге уже в этом году заработает завод по выращиванию радужной форели.
Об этом накануне на пресс-конференции по итогам стратегической сессии по моногородам рассказал председатель общественно-делового Совета по направлению «Моногорода» Дмитрий Исламов.
«Я сегодня с большим удовольствием получил приглашение на открытие завода [по выращиванию форели]. Первый резидент ТОСЭР в Кузбассе будет открывать 20 сентября в Юрге на улице Автодорожная, 3 завод. Он уже будет получать все преференции», — рассказал Дмитрий Исламов.
Завод станет первым в Сибири, где рыбу выращивают в системе замкнутого водоснабжения. Планируется, что он увеличит мощность по производству в этой отрасли в Кузбассе более чем в два раза.
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