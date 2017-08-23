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Презервативы брать?? А то какие обнимашки без продолжения?))
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Я уже с вами.
В Новокузнецке пройдёт последний в этом году фестиваль красок холи.
Гостей ждёт шоу-программа с участием местных и приезжих молодёжных коллективов и артистов, игры с красками холи, дискотека, конкурсы и подарки.
Последний фестиваль красок этого лета, приходим все обниматься и мазаться! — приглашают организаторы.
Мероприятие состоится 26 августа с 15:00 до 18:00 на площади торжеств Центрального района города.
Вход для посетителей бесплатный. Краску можно купить на месте за 100 рублей.
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