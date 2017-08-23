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Новокузнечан зовут обниматься на фестивале красок холи

Сегодня 10:15
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
vk.com

В Новокузнецке пройдёт последний в этом году фестиваль красок холи.

Гостей ждёт шоу-программа с участием местных и приезжих молодёжных коллективов и артистов, игры с красками холи, дискотека, конкурсы и подарки.

Последний фестиваль красок этого лета, приходим все обниматься и мазаться! — приглашают организаторы.

Мероприятие состоится 26 августа с 15:00 до 18:00 на площади торжеств Центрального района города.

Вход для посетителей бесплатный. Краску можно купить на месте за 100 рублей.

Комментарии 1
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Сталин
2 0
Презервативы брать?? А то какие обнимашки без продолжения?))
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