В Новокузнецке пройдёт последний в этом году фестиваль красок холи.

Гостей ждёт шоу-программа с участием местных и приезжих молодёжных коллективов и артистов, игры с красками холи, дискотека, конкурсы и подарки.

Последний фестиваль красок этого лета, приходим все обниматься и мазаться! — приглашают организаторы.

Мероприятие состоится 26 августа с 15:00 до 18:00 на площади торжеств Центрального района города.

Вход для посетителей бесплатный. Краску можно купить на месте за 100 рублей.