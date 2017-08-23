Читайте нас на Facebook!
Жмите «Нравится».

Новости Новосибирска - ВашГород.ру

Я уже с вами.

Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой

«Яндекс» запустил новый поисковик

Сегодня 10:20
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Smirnovaphoto46.ru

Обновлённая система поиска уже используется.

Интернет-компания «Яндекс» разработала новую версию поисковой системы, получившую название «Королёв».

Алгоритм системы основывается на работе нейронной сети. Другими словами, обновлённый поисковик сопоставляет смысл запроса с содержанием веб-страницы.

Поиск идёт не по конкретным словам, а по смыслу в целом. То есть «Королёв» прочитывает не словесное наполнение фразы, а понимает, что человек имеет в виду, когда выполняет запрос.

Предыдущая поисковая система «Палех» работала по иному принципу. Алгоритм сопоставлял слова из запроса только с заголовками. «Королёв» в свою очередь с помощью нейросети анализирует все страницу.

«Кроме того, теперь учитывается и смысл других запросов, по которым люди переходят на страницу. Используя поисковую статистику, алгоритм учится понимать смысловые связи. Так, поисковик сможет понять, что в запросе „картина, где небо закручивается“, речь идет о картине Ван Гога, а „ленивая кошка из Монголии“ — это манул», — добавляет РИА Новости.

Ваш комментарий будет первым.
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
Новости Новосибирска - ВашГород.ру
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ