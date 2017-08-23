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Я уже с вами.
Обновлённая система поиска уже используется.
Интернет-компания «Яндекс» разработала новую версию поисковой системы, получившую название «Королёв».
Алгоритм системы основывается на работе нейронной сети. Другими словами, обновлённый поисковик сопоставляет смысл запроса с содержанием веб-страницы.
Поиск идёт не по конкретным словам, а по смыслу в целом. То есть «Королёв» прочитывает не словесное наполнение фразы, а понимает, что человек имеет в виду, когда выполняет запрос.
Предыдущая поисковая система «Палех» работала по иному принципу. Алгоритм сопоставлял слова из запроса только с заголовками. «Королёв» в свою очередь с помощью нейросети анализирует все страницу.
«Кроме того, теперь учитывается и смысл других запросов, по которым люди переходят на страницу. Используя поисковую статистику, алгоритм учится понимать смысловые связи. Так, поисковик сможет понять, что в запросе „картина, где небо закручивается“, речь идет о картине Ван Гога, а „ленивая кошка из Монголии“ — это манул», — добавляет РИА Новости.
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