Обновлённая система поиска уже используется.

Интернет-компания «Яндекс» разработала новую версию поисковой системы, получившую название «Королёв».

Алгоритм системы основывается на работе нейронной сети. Другими словами, обновлённый поисковик сопоставляет смысл запроса с содержанием веб-страницы.

Поиск идёт не по конкретным словам, а по смыслу в целом. То есть «Королёв» прочитывает не словесное наполнение фразы, а понимает, что человек имеет в виду, когда выполняет запрос.

Предыдущая поисковая система «Палех» работала по иному принципу. Алгоритм сопоставлял слова из запроса только с заголовками. «Королёв» в свою очередь с помощью нейросети анализирует все страницу.