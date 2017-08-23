В Кузбассе на трассе «Кузедеево — Мундыбаш — Таштагол» автомобиль «Тойота Селика» влетел в экипаж ДПС, который сопровождал колонну автобусов. Видео момента ДТП появилось в сети.

На кадрах видно, как автомобиль на большой скорости вылетает на встречную полосу и таранит машину ДПС. После этого видеозапись прерывается.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, ДТП произошло днём 19 августа. Всю силу удара принял на себя автомобиль ГИБДД. Патрульный автомобиль двигался в качестве сопровождения с тремя автобусами в летний лагерь за детьми.

Предварительно установлено, что 19-летний водитель «Тойоты» не выбрал безопасную скорость движения в неблагоприятных погодных условиях, не справился с управлением, допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с патрульным автомобилем «Лада Гранта».

В результате автоаварии травмы получили двое сотрудников ГИБДД, находившиеся в патрульном автомобиле.