Мероприятие приурочено ко Дню шахтёра.

Посоревноваться в ловкости может любой желающий. Тем более, участие в конкурсе бесплатное. Никаких возрастных рамок организаторы соревнований не обозначили, сообщает кемеровская администрация.

Победителей наградят в нескольких номинациях. Так, среди кемеровчан и гостей города выберут лучших по скорости, продолжительности вращения. Так же жюри оценит размеры личного «спортинвентаря», уровень владения и умение исполнять трюки.

Соревнование среди любителей спиннеров пройдёт 26 августа в 16:00 на территории парка Победы имени Г. К. Жукова.