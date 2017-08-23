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Соревнования по вращению спиннера пройдут в Кемерове

Сегодня 10:42
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Womanwiki.ru

Мероприятие приурочено ко Дню шахтёра.

Посоревноваться в ловкости может любой желающий. Тем более, участие в конкурсе бесплатное. Никаких возрастных рамок организаторы соревнований не обозначили, сообщает кемеровская администрация.

Победителей наградят в нескольких номинациях. Так, среди кемеровчан и гостей города выберут лучших по скорости, продолжительности вращения. Так же жюри оценит размеры личного «спортинвентаря», уровень владения и умение исполнять трюки.

Соревнование среди любителей спиннеров пройдёт 26 августа в 16:00 на территории парка Победы имени Г. К. Жукова.

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