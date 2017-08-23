Жители Кемеровской области рассказали, на какие поступки они способны ради высокого дохода.

Опрос провели специалисты портала «Зарплата.ру».

Выяснилось, что чаще всего ради высокого заработка жители Кузбасса готовы сменить сферу деятельности. Таковых оказалось 68 процентов.

59 процентов респондентов готовы переехать в другой город. Отказаться от отпуска смогут 40 процентов, а терпеть нелюбимую работу — 23 процента опршенных.

Уехать в другую страну на ПМЖ готовы треть кузбассовцев, ещё четверть согласны работать без выходных. Каждый седьмой готов свести к минимуму общение с семьей.

Некоторые ответы жителей оказались далеки от нравственных норм. Так, 12 процентов респондентов признались, что ради высокой зарплаты готовы брать «откаты», 5 процентов — вступить в интимные отношения с нужным человеком, столько же — «подсидеть» коллегу или начальника и обманывать людей.

Любопытно, что кузбасские мужчины чаще женщин готовы к сексу по расчёту и обману ради денег, но совсем не готовы на унизительную работу. Женщины Кузбасса, в свою очередь, охотнее будут брать «откаты» и скорее вытерпят унижения на работе.

Зарплата, ради которой жители Кемеровской области готовы на всё это, в среднем составила 90 000 рублей, отмечают специалисты.

На вопрос, что вам уже приходилось делать ради зарплаты, кузбассовцы ответили: «пахать», «жить на работе», «не видеть родных», «подсиживать коллег», «далеко ездить», «учиться».