Хотите избавиться от боли и тяжести в ногах, вздутия вен, некрасивых «звёздочек» и сильных отёков? Мечтаете о красивых ножках? Теперь в Новокузнецке это не мечта, а реальность. У нас в городе открылся новый современный Центр Флебологии — медицины и красоты ваших ног!

Раньше многим новокузнечанам и жителям юга Кузбасса приходилось ездить в Кемерово, чтобы пройти лечение у опытных врачей-флебологов и сердечно-сосудистых хирургов. Но в этом больше нет необходимости. В Центре Флебологии, расположенном на проспекте Курако, 17А, в Центральном районе Новокузнецка, в медцентре «Профмедика», ведут приём врачи-профессионалы из города Кемерово. Здесь лечат вены безболезненно и без операций!

В июне этого года в Сочи состоялся Всероссийский съезд ангиологов и сосудистых хирургов, в котором принял участие главный врач сети медицинских центров «Профмедика» Пётр Вячеславович Булавин и известный в Кузбассе сердечно-сосудистый хирург Ирина Юрьевна Лончакова. Во время обсуждения последних инноваций в сосудистой хирургии было принято важное решение — открыть Центр Флебологии в Новокузнецке, чтобы у пациентов со всего юга Кузбасса появилась возможность пройти здесь лечение.

В Центре Флебологии, открытом в Новокузнецке на базе МЦ «Профмедика» на проспекте Курако, 17А, установлено новейшее, не имеющее аналогов оборудование. Здесь ведёт приём и осуществляет лечение Ирина Юрьевна Лончакова — опытный врач с «золотыми руками» из кузбасской столицы.

Для того, чтобы избежать операции, Ирина Юрьевна рекомендует ежегодно делать УЗИ-диагностику сосудов вен. Известно, что своевременно начатое лечение избавляет от серьёзных проблем. Если же заболевание запущенное, то оно может привести к трофическим язвам, для лечения которых уже потребуется хирургическое вмешательство.

Однако в Центре Флебологии в Новокузнецке даже при запущенных формах заболевания вен можно их вылечить без открытой хирургической операции. Такие возможности даёт современный метод лечения — эндовазальная лазерная коагуляция.

Несомненное преимущество лазерной коагуляции — она проводится под местным обезболиванием. Это безопасно для пациента. После проведения такой процедуры не возникает осложнений. Болезненные ощущения практически отсутствуют. А период восстановления сведён к минимуму.

Кроме того, в результате лазерного лечения достигается хороший косметический эффект. И к тому же оно позволяет вернуться к привычному жизненному ритму практически сразу же после процедуры.

Красивые ножки без варикоза — с «Профмедикой» это не мечта, это реальность!

«С 1 сентября специально для удобства наших пациентов мы открыли дополнительный приём в выходной день — воскресенье. При необходимости оформляются больничные листы». — сообщает главный врач МЦ «Профмедика» Пётр Вячеславович Булавин.

Центр Флебологии «Профмедика» находится по адресу: пр. Курако, 17 А. Телефон (3843) 204−635.

Доступная медицина в сети современных медицинских центрах «Профмедика» — специалисты ведут приём БЕСПЛАТНО!

Терапевт

Невролог + Бесплатно физиолечение

Гинеколог

Пр. Курако, 17А, ул. 40 лет ВЛКСМ, 5, ул. Рокоссовского, 35А. Телефон (3843) 204−635. Приём по записи. Наш сайт. Оформление посыльных листов на МСЭК. Оформление регресса по профзаболеванию.

С «Любовью и Заботой», Профмедосмотр Плюс Профмедика!