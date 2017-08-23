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Я уже с вами.
На юге Кузбасса крупный тепличный комплекс «Калтанское» не могут продать. Чтобы ускорить процесс, цену скинули на 129 миллионов рублей.
Аукцион по продаже предприятия проводят уже в третий раз. Цену снизили до 498,5 миллиона вместо стартовой — 627,9 миллиона рублей, передаёт «Коммерсант».
Как ранее сообщал ВашГород.ру, ООО «Калтанское» признано банкротом прошлым летом. Дело в том, что предприятие не смогло рассчитаться со Сбербанком по кредитам в ноябре 2016 года.
В состав комплекса входят зимние теплицы площадью 49,7 тысяч кв. м, несколько земельный участков, блок вспомогательных служб, столовая, нежилое здание, оборудованное системами внутреннего отопления теплиц, вентиляции, капельного полива, подкормки растений и др., здание лукохранилища, технологический комплекс для выращивания салата гидропонным методом, складской комплекс.
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За период тулиивизма, экономика кубаса потеряла капитализации в пару триллионов баксов.
Так что не будет нормальной цены покуды пускуды у власти.
Вот что что, а калтанские как раз таки пластиковые. Я хз кто их вообще покупал из-за этого. Тупо в стену кидал, они как мячик отскакивали.