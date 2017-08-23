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Недвижимость и строительство

В Кузбассе крупное предприятие рухнуло в цене на 129 миллионов при продаже

Сегодня 11:30
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Kiricheshki.livejournal.com

На юге Кузбасса крупный тепличный комплекс «Калтанское» не могут продать. Чтобы ускорить процесс, цену скинули на 129 миллионов рублей.

Аукцион по продаже предприятия проводят уже в третий раз. Цену снизили до 498,5 миллиона вместо стартовой — 627,9 миллиона рублей, передаёт «Коммерсант».

Как ранее сообщал ВашГород.ру, ООО «Калтанское» признано банкротом прошлым летом. Дело в том, что предприятие не смогло рассчитаться со Сбербанком по кредитам в ноябре 2016 года.

В состав комплекса входят зимние теплицы площадью 49,7 тысяч кв. м, несколько земельный участков, блок вспомогательных служб, столовая, нежилое здание, оборудованное системами внутреннего отопления теплиц, вентиляции, капельного полива, подкормки растений и др., здание лукохранилища, технологический комплекс для выращивания салата гидропонным методом, складской комплекс.

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Комментарии 6
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игорь
1 0
Зачем Москвичам теплицы в Сибири?...
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Не важно
6 0
Бей своих, чтоб чужие боялись... Конечно, проще завезти импортные "пластиковые нитраты", и не париться о местных производителях и льготах для них, о людях занятых на этих производствах. А как же ЗАКОН ОБ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИИ? Где помощь от федеральных и государственных властей?!!! Как всегда: спасение утопающих - дело рук самих утопающих. Ээээх, жизня!!!
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z
4 2
Бей своих, чтоб чужие боялись... Конечно, проще завезти импортные "пластиковые нитраты", и не париться о местных производителях и льготах для них, о людях занятых на этих производствах. А как же ЗАКОН ОБ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИИ? Где помощь от федеральных и государственных властей?!!! Как всегда: спасение утопающих - дело рук самих утопающих. Ээээх, жизня!!!
Чет ты не догоняешь, все что не принадлежит тулиифцам будет разфоровано, разкраблено и отщукино.
За период тулиивизма, экономика кубаса потеряла капитализации в пару триллионов баксов.
Так что не будет нормальной цены покуды пускуды у власти.
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1
0 0
Банкиры никогда не остаются в минусах. А Сбер особенно, кидала мирового масштаба
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serial 1079
0 4
Бей своих, чтоб чужие боялись... Конечно, проще завезти импортные "пластиковые нитраты", и не париться о местных производителях и льготах для них, о людях занятых на этих производствах. А как же ЗАКОН ОБ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИИ? Где помощь от федеральных и государственных властей?!!! Как всегда: спасение утопающих - дело рук самих утопающих. Ээээх, жизня!!!
Вот что что, а калтанские как раз таки пластиковые. Я хз кто их вообще покупал из-за этого. Тупо в стену кидал, они как мячик отскакивали.
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ы
4 0
serial:
Вот что что, а калтанские как раз таки пластиковые. Я хз кто их вообще покупал из-за этого. Тупо в стену кидал, они как мячик отскакивали.
Сказки не рассказывай, там уже сто лет ничего не выращивают, а вот в магазинах и особенно в нерусских "овощи-фрукты" до сих пор продают "калтанские" помидоры и огурцы, таких Василиев как ты дурят, втюхивая китайское гэ под видом калтанского.
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