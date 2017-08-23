Губернатор Кемеровской области записал видеопоздравление к Дню шахтёра.

Обращение главы региона кузбассовцы смогут увидеть 25 августа на местных телеканалах, сообщает stoboy.ru.

Ранее ВашГород.ру писал о первом селекторном совещании, которое провёл Аман Тулеев со своими заместителями после продолжительной болезни. Напомним, оно состоялось 22 августа.