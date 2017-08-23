Аман Тулеев записал обращение к кузбассовцам в честь Дня шахтёра
Сегодня 11:30
Читайте нас на Facebook!
Жмите «Нравится».
Я уже с вами.
Губернатор Кемеровской области записал видеопоздравление к Дню шахтёра.
Обращение главы региона кузбассовцы смогут увидеть 25 августа на местных телеканалах, сообщает stoboy.ru.
Ранее ВашГород.ру писал о первом селекторном совещании, которое провёл Аман Тулеев со своими заместителями после продолжительной болезни. Напомним, оно состоялось 22 августа.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.