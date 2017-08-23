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Аман Тулеев записал обращение к кузбассовцам в честь Дня шахтёра

Сегодня 11:30
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
mediakuzbass.ru

Губернатор Кемеровской области записал видеопоздравление к Дню шахтёра.

Обращение главы региона кузбассовцы смогут увидеть 25 августа на местных телеканалах, сообщает stoboy.ru.

Ранее ВашГород.ру писал о первом селекторном совещании, которое провёл Аман Тулеев со своими заместителями после продолжительной болезни. Напомним, оно состоялось 22 августа.

Комментарии 1
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Это о чем? Что губера опять три месяца не будет?
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