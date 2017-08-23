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Я уже с вами.
В городе, вопреки просьбам горожан и мэра, пивные магазины в жилых домах закрывать не будут.
Жители домов, где располагаются пивные заведения, жалуются на постоянный шум, неприятный запах и разбросанный мусор.
«В моём доме сразу два пивных магазина. Вечером постоянный шум под окнами. Они зайдут, купят пиво себе, а потом сидят, пьют его на лавочке возле подъезда или на детской площадке. Тут же курят, тут же бутылки бросают. Мы уже и ругались, и по-хорошему просили, всё равно каждый божий день всем домом наслаждаемся этой картиной. Дети всё это видят. А запах! Они, простите, напьются пива своего, а в туалет тут же ходят, возле дома нашего. Сил нет!», — рассказала новокузнечанка Татьяна Плюснина.
Напомним, что ещё в 2015 году мэр Новокузнецка предложил запретить пивнушки в жилых домах. Однако депутаты областного совета инициативу не поддержали. Поскольку закрытие пивных магазинов отрицательно скажется на экономике региона, пишет Novokuznetsk.su.
Об этом в письме от 18 августа 2017 года сообщила начальник управления потребительского рынка Светланы Поздеева.
Новокузнечане отмечают, что в нашем городе, по сравнению с другими, слишком много пивных магазинов.
«Была в Казани, там в каждом доме пивнушек нет, как у нас! Там если на квартал одну найдёшь, и то хорошо! Живут же люди без ввоза пива из других регионов. Зато на проспекте Запсибовцев в одном доме сразу две, в соседнем по ул. Авиаторов ещё одна… Пейте пиво пенное, товарищи, поднимайте экономику в регионе», — высказалась новокузнечанка Елена.
Ранее ВашГород.ру писал, сколько в Новокузнецке пивных магазинов. Так, на одной улице города в среднем от семи до десяти пивнушек.
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