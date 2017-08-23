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Власти не услышали народ: количество пивнушек в Новокузнецке не сократится

Сегодня 11:45
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Pivomania.ru

В городе, вопреки просьбам горожан и мэра, пивные магазины в жилых домах закрывать не будут.

Жители домов, где располагаются пивные заведения, жалуются на постоянный шум, неприятный запах и разбросанный мусор.

«В моём доме сразу два пивных магазина. Вечером постоянный шум под окнами. Они зайдут, купят пиво себе, а потом сидят, пьют его на лавочке возле подъезда или на детской площадке. Тут же курят, тут же бутылки бросают. Мы уже и ругались, и по-хорошему просили, всё равно каждый божий день всем домом наслаждаемся этой картиной. Дети всё это видят. А запах! Они, простите, напьются пива своего, а в туалет тут же ходят, возле дома нашего. Сил нет!», — рассказала новокузнечанка Татьяна Плюснина.

Напомним, что ещё в 2015 году мэр Новокузнецка предложил запретить пивнушки в жилых домах. Однако депутаты областного совета инициативу не поддержали. Поскольку закрытие пивных магазинов отрицательно скажется на экономике региона, пишет Novokuznetsk.su.

Об этом в письме от 18 августа 2017 года сообщила начальник управления потребительского рынка Светланы Поздеева.

Новокузнечане отмечают, что в нашем городе, по сравнению с другими, слишком много пивных магазинов.

«Была в Казани, там в каждом доме пивнушек нет, как у нас! Там если на квартал одну найдёшь, и то хорошо! Живут же люди без ввоза пива из других регионов. Зато на проспекте Запсибовцев в одном доме сразу две, в соседнем по ул. Авиаторов ещё одна… Пейте пиво пенное, товарищи, поднимайте экономику в регионе», — высказалась новокузнечанка Елена.

Ранее ВашГород.ру писал, сколько в Новокузнецке пивных магазинов. Так, на одной улице города в среднем от семи до десяти пивнушек.

Комментарии 8
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Читатель
16 0
Сравнили ж* с пальцем (простите, Казань с Новокузнецком). Там как минимум основная релиния - ислам, им пить запрещено. А у нас крестят с вином в младенчестве, Гундяев начинал бизнес на алкоголе, чего хотите то?
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Читатель
5 0
Сравнили ж* с пальцем (простите, Казань с Новокузнецком). Там как минимум основная релиния - ислам, им пить запрещено. А у нас крестят с вином в младенчестве, Гундяев начинал бизнес на алкоголе, чего хотите то?
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Недимон с уточками
5 4
Больше пивнушек - красивше жисть !?
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z
3 0
А чего им запрещать то, тулиифцы они против пчел.
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ххх
26 0
Я не защищаю пивнушки, но связи не вижу, автор. Просто стоят лавки и эти пивососы там сидят. Вам надо бороться с этими лавками под окнами. У нас тоже поставили лавки на алейке, напротив окон. Стали с пивом все подряд сидеть, маты, вопли, чуть ли не круглые сутки. Когда эти лавки утащили во дворы, стало спокойно и тихо.
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123
10 0
Если открывают пивнуху - обязать собственников оборудовать туалет для алкашей, хоть ссать по кустам не будут
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Вася
1 0
Я не защищаю пивнушки, но связи не вижу, автор. Просто стоят лавки и эти пивососы там сидят. Вам надо бороться с этими лавками под окнами. У нас тоже поставили лавки на алейке, напротив окон. Стали с пивом все подряд сидеть, маты, вопли, чуть ли не круглые сутки. Когда эти лавки утащили во дворы, стало спокойно и тихо.
Ну а главный вопрос - на основании чего запрещать. НА федеральном уровне есть закон, который защищает предпринимателей. Не ожет областной и муниципальные законы идти в разрез с федеральным. Любой суд или вышестоящая инстанция отменят это решение, а за упущенную выгоду или коллективный иск - нагнут всю администрацию и она обязана будет выплатить компенсацию из бюджета, а это на секундочку наши налоги!!!
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Миша
1 0
Сравнили ж* с пальцем (простите, Казань с Новокузнецком). Там как минимум основная релиния - ислам, им пить запрещено. А у нас крестят с вином в младенчестве, Гундяев начинал бизнес на алкоголе, чего хотите то?
Некорректное сравнение и религия здесь не причём. Казань - это столица республики Татарстан - суверенного независимого государства в составе РФ. Новокузнецк - это "местное самоуправление". По конституции РФ ст.12:
"... Органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти."
У муниципалитетов нет власти! Субъектом РФ является Кемеровская обл., полномочия власти которой ограничены тем, кто назначает руководителя субъекта. Это же "вертикаль".
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