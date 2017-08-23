Накануне в Новокузнецке подвели итоги стратегической сессии «Моногорода: живём по-новому».

Политики, члены общественных объединений и представители «Сколково» обсудили дальнейшие пути развития моногородов, в числе которых и Новокузнецк. Среди тем — взаимодействие с градообразующим предприятием, создание своего бренда, проблемы заработка в моногородах, отток молодёжи, популяризация здорового образа жизни.

В дополнениях к докладу спикера дискуссионной площадки «Градообразующие предприятия» первый замдиректора по экономическому развитию Кузбасского филиала Сибирской генерирующей компании (СГК) Александр Лавров высказал особое мнение: компенсация выпадающих доходов, благодаря которой жители платят за коммуналку только часть тарифа, влечёт большие долги администрации перед энергетиками и, в целом, мешает решению городских проблем, тормозит развитие города.

Кузбасс — единственный регион в России, где размер платы граждан за коммунальные услуги, который утверждается органами местного самоуправления, ниже того, что устанавливают регуляторы. Например, в Мысках население платит 58% от тарифа, в Новокузнецке — 76%. Оставшаяся часть ложится бременем на бюджеты городов.

«Мы считаем, что бюджет Кемеровской области переживает кризис. На 1 января 2017 года долги бюджетной системы перед энергопредприятиями Сибирской генерирующей компании составили 3,8 миллиарда рублей. Для сравнения: ремонтная программа СГК на 2017 год составляет 3,5 миллиарда рублей», — сказал Александр Лавров.

Энергетики предлагают обеспечить поэтапный переход на 100%-ый уровень оплаты населением коммунальных услуг, а в качестве пилотной площадки выбрать Новокузнецк. Чтобы платежи не стали для граждан непосильными, усилить адресную поддержку малоимущих.

Идею поддержал заместитель председателя комитета ГД РФ по энергетике, председатель общественно-делового Совета по направлению «Моногорода», Дмитрий Исламов.

«Предлагаю, чтобы этот тезис вошёл в заключительную часть нашей стратегической сессии», — отметил Исламов.

На пресс-конференции своим мнением по этому вопросу поделился с журналистами глава Новокузнецка Сергей Кузнецов. По его словам, вопрос перехода на 100-процентную оплату населением тепловой энергии стоит в городе остро и накладывает на власть большую ответственность.