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Новокузнечанам бесплатно покажут кино под открытым небом

Сегодня 11:56
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
st1.kinohod.ru

В Новокузнецке состоится бесплатный кинопоказ под открытым небом.

Акция приурочена к Дню Российского кино. Горожанам представят картину «Время первых» (12+), главные роли в котором исполнили Евгений Миронов и Константин Хабенский.

Начнётся праздник 27 августа в 20:00 на площади у кинотеатра «Октябрь» концертно-игровой программой.

По окончанию концертной программы на площади у кинотеатра в 21:00 состоится показ одного из лучших российских фильмов последних лет «Время первых» с Евгением Мироновым и Константином Хабенским в главных ролях. Патриотичное, вдохновляющее, не оставляющее никого равнодушным кино будет интересным для людей любого возраста.

Кино — тот вид искусства, который пользуется сегодня наибольшей популярностью. День Российского кино — праздник не только создателей кино и актёров, это праздник всех любителей и поклонников этого увлекательного и интересного жанра, — рассказала сотрудница кинотеатра «Октябрь» Камилла Лихоманова.

Сеанс состоится при любой погоде. На кинопоказ приглашаются все желающие.

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