В Новокузнецке состоится бесплатный кинопоказ под открытым небом.

Акция приурочена к Дню Российского кино. Горожанам представят картину «Время первых» (12+), главные роли в котором исполнили Евгений Миронов и Константин Хабенский.

Начнётся праздник 27 августа в 20:00 на площади у кинотеатра «Октябрь» концертно-игровой программой.

По окончанию концертной программы на площади у кинотеатра в 21:00 состоится показ одного из лучших российских фильмов последних лет «Время первых» с Евгением Мироновым и Константином Хабенским в главных ролях. Патриотичное, вдохновляющее, не оставляющее никого равнодушным кино будет интересным для людей любого возраста.

Кино — тот вид искусства, который пользуется сегодня наибольшей популярностью. День Российского кино — праздник не только создателей кино и актёров, это праздник всех любителей и поклонников этого увлекательного и интересного жанра, — рассказала сотрудница кинотеатра «Октябрь» Камилла Лихоманова.