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Я уже с вами.
В Новокузнецке состоится бесплатный кинопоказ под открытым небом.
Акция приурочена к Дню Российского кино. Горожанам представят картину «Время первых» (12+), главные роли в котором исполнили Евгений Миронов и Константин Хабенский.
Начнётся праздник 27 августа в 20:00 на площади у кинотеатра «Октябрь» концертно-игровой программой.
По окончанию концертной программы на площади у кинотеатра в 21:00 состоится показ одного из лучших российских фильмов последних лет «Время первых» с Евгением Мироновым и Константином Хабенским в главных ролях. Патриотичное, вдохновляющее, не оставляющее никого равнодушным кино будет интересным для людей любого возраста.
Кино — тот вид искусства, который пользуется сегодня наибольшей популярностью. День Российского кино — праздник не только создателей кино и актёров, это праздник всех любителей и поклонников этого увлекательного и интересного жанра, — рассказала сотрудница кинотеатра «Октябрь» Камилла Лихоманова.
Сеанс состоится при любой погоде. На кинопоказ приглашаются все желающие.
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