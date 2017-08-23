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Я уже с вами.
Портал Turizm.ru выяснил, без чего россияне не могут обойтись на отдыхе.
По исследованию специалистов, почти треть россиян не согласятся поехать на отдых, если там не будет интернета. Такого мнения придерживаются 27% опрошенных.
Почти 15% респондентов заявили, что не представляют свой отпуск без алкоголя.
Чуть меньше — 12% не поедут на отдых без фена, 6% обязательно берут с собой в отпуск утюг.
Путешествуют исключительно на автомобиле 8% опрошенных.
Однако есть и те, кто к отпуску не предъявляет никаких требований. Таких россиян оказалось большинство. Так, примерно 30% респондентов признались, что во время отпуска ни в чём не нуждаются.
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Злобные, недоучившиеся, инфантильные люди из российской глубинки, которые не способны благоустроить собственный быт на элементарном уровне, не способные получить нормальное образование и обеспечить собственные семьи, считают, что могут построить новую "республику", едут наводить свои порядки в другую страну
Донецке погибла жительница Новосибирской области "ополченка" Анастасия Паутова. ее повесили в квартире, в которой она жила.
Дядя Анастасии Паутовой — Денис Морозов в 2014 году отдал жизнь за несуществующую страну-фейк. Так написано у него на мемориальной табличке. Путин пошутил что-то про "Новороссию" в 2014 году и забыл. А мужик из Новосибирска поехал воевать и погиб. Так и не узнал, что вместо "Новороссии" — теперь уже "Малороссия". Конец оказался немного предсказуем. В Россию Паутова, как и ее дядя, вернулась грузом-200. Дома у нее осталась 5-летняя дочь.
Потрясающе — целая семья вместо того, чтобы строить свое счастье дома, отправилась в чужую страну, чтобы там нести горе другим, совершенно незнакомым людям. Дядя и племянница погибли во имя фейка. Отдали жизни за отжатые тачки Захарченко и Ташкента. Маленький ребенок теперь будет расти без матери, которой было важнее разрушать чужой быт, чем растить собственную дочку.
"Подруга сибирячки говорит, что не может спокойно читать сообщения в интернете. "Сейчас везде читаю в украинских СМИ: "ликвидировали террористку". Я понять этого не могу — почему они все называют так нашу Настю?"
И ведь действительно. Они искренне не понимают, почему их так называют. Ну что тут такого? Поехала недоучившаяся учительница из Новосибирска в Украину украинцев убивать. Что тут плохого?