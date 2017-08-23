Портал Turizm.ru выяснил, без чего россияне не могут обойтись на отдыхе.

По исследованию специалистов, почти треть россиян не согласятся поехать на отдых, если там не будет интернета. Такого мнения придерживаются 27% опрошенных.

Почти 15% респондентов заявили, что не представляют свой отпуск без алкоголя.

Чуть меньше — 12% не поедут на отдых без фена, 6% обязательно берут с собой в отпуск утюг.

Путешествуют исключительно на автомобиле 8% опрошенных.

Однако есть и те, кто к отпуску не предъявляет никаких требований. Таких россиян оказалось большинство. Так, примерно 30% респондентов признались, что во время отпуска ни в чём не нуждаются.