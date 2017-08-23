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Я уже с вами.
Волонтёры из некоммерческой организации «Кот и пёс» просят власти вмешаться в ситуацию с собачьим питомником у ТРЦ «Планета».
Ещё летом горожане пожаловались, что там стоит жуткий запах сжигаемой плоти, и предположили, что в гаражах у ТРЦ кремируют собак.
Выяснилось, что в боксах находится приют Дмитрия Недорезова. По договорённости с Управлением дорожно-коммунального хозяйства сотрудники питомника отлавливают безнадзорных собак. Животных, заявляет Дмитрий, обязательно обследует ветеринар. Если четвероногий болен, его усыпляют и кремируют. Ради благой цели — чтобы не было бешенства и эпидемий. А до этого держат в клетке со всеми удобствами, среди которых обязательное кормление.
Однако у зоозащитников к хозяину питомника много претензий. Волонтёры считают, что в приюте кремируют не только больных и бездомных собак, но и случайно потерявшихся домашних питомцев. Такой вывод они сделали, увидев в клетках собак в ошейниках. Они также обвиняют Дмитрия в отсутствии комфортных условий для четвероногих.
Но это не самое страшное. Животных могут сжигать живыми, заявляют зоозащитники. При этом Дмитрий не смог уточнить, чем усыпляют питомцев перед кремацией, говорят волонтёры.
Сейчас зоозащитники создали петицию, обращённую к мэру Новокузнецка Сергею Кузнецову, прокуратуре, пожарной охране и Роспотребнадзору с просьбой остановить «конвейер смерти». Уже есть 1 141 подпись.
Напоминаем, юридической силы петиции на Change.org не имеют. Единственный их шанс на успех — это сильный общественный резонанс. Для конкретного результата нужно создавать документы на портале «Российская общественная инициатива».
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
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"Позвонила женщина и сообщила , что на ДОЗе, недалеко от ТРЦ Планета, у шиномонтажа, в гаражах лают и скулят собаки и что люди говорят, что где то там же собак сжигают…" - какая женщина, че она там делала ? Какие люди говорят ?? С чего вдруг такое решение ??? Ну если сами бред несете - учитесь хотя бы у организации "Гринпис" - соберите доказательства и свидетельства, для этого вполне достаточно позиции активиста. Подайте документы и главное собранные доказательства в прокуратуру и федеральные СМИ. Старайтесь как можно больше собрать мелочей и фактов которые можно будет приложить к доказательствам. Показания Очевидцев не так КАКАЯ то баба и КАКИЕ ТО мнение конкретных людей с их описанием дней времени и так далее. Петиции написаны эмоциональным языком ни в чем не помогут. Ну и наконец уже много раз в комментариях к таким статьям писал конкретно обращаясь к активистам и КИП - оформите свое конкретное приложение с дорожной картой и конкретными шагами по улучшению ситуации в этой сфере. Вас не станут в серьезе рассматривать без таких вещей. На одних эмоциях далеко не уедешь. А все материалы про вас как правило эмоциональны и стараются давить на жалость и сочуствие окружающих. Давно пора забыть про такие вещи. И если занимаетесь этим не на факультативных началах - нужно иметь стратегию развития. Утилизация бездомных животных и муниципальный контракт на эти услуги должен прописывать условия сумы и прочее - найдите на госзакупках конкурсную документацию, протоколы, сопоставьте с фактически увиденным и подкрепите это доказательствами. Тогда у вас будет рычаг и основание для обращения не только в суд на жестокое обращение с животными но и на чиновников администрации которые подписывают акты о выполнении и перечисляют деньги за это без какого либо контроля. Используйте благодатное предвыборное время, когда каждый прыщ пытается пропиариться за счет социально значимых тем и которые всячески готовы оказывать бесплатную юридическую помощь и осуществят хоть и видимою но борьбу с партией власти, которая покрывает администрацию Вообщем копайте глубже!!!
"Позвонила женщина и сообщила , что на ДОЗе, недалеко от ТРЦ Планета, у шиномонтажа, в гаражах лают и скулят собаки и что люди говорят, что где то там же собак сжигают…" - какая женщина, че она там делала ? Какие люди говорят ?? С чего вдруг такое решение ??? Ну если сами бред несете - учитесь хотя бы у организации "Гринпис" - соберите доказательства и свидетельства, для этого вполне достаточно позиции активиста. Подайте документы и главное собранные доказательства в прокуратуру и федеральные СМИ. Старайтесь как можно больше собрать мелочей и фактов которые можно будет приложить к доказательствам. Показания Очевидцев не так КАКАЯ то баба и КАКИЕ ТО мнение конкретных людей с их описанием дней времени и так далее. Петиции написаны эмоциональным языком ни в чем не помогут. Ну и наконец уже много раз в комментариях к таким статьям писал конкретно обращаясь к активистам и КИП - оформите свое конкретное приложение с дорожной картой и конкретными шагами по улучшению ситуации в этой сфере. Вас не станут в серьезе рассматривать без таких вещей. На одних эмоциях далеко не уедешь. А все материалы про вас как правило эмоциональны и стараются давить на жалость и сочуствие окружающих. Давно пора забыть про такие вещи. И если занимаетесь этим не на факультативных началах - нужно иметь стратегию развития. Утилизация бездомных животных и муниципальный контракт на эти услуги должен прописывать условия сумы и прочее - найдите на госзакупках конкурсную документацию, протоколы, сопоставьте с фактически увиденным и подкрепите это доказательствами. Тогда у вас будет рычаг и основание для обращения не только в суд на жестокое обращение с животными но и на чиновников администрации которые подписывают акты о выполнении и перечисляют деньги за это без какого либо контроля. Используйте благодатное предвыборное время, когда каждый прыщ пытается пропиариться за счет социально значимых тем и которые всячески готовы оказывать бесплатную юридическую помощь и осуществят хоть и видимою но борьбу с партией власти, которая покрывает администрацию Вообщем копайте глубже!!!