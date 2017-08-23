Волонтёры из некоммерческой организации «Кот и пёс» просят власти вмешаться в ситуацию с собачьим питомником у ТРЦ «Планета».

Ещё летом горожане пожаловались, что там стоит жуткий запах сжигаемой плоти, и предположили, что в гаражах у ТРЦ кремируют собак.

Выяснилось, что в боксах находится приют Дмитрия Недорезова. По договорённости с Управлением дорожно-коммунального хозяйства сотрудники питомника отлавливают безнадзорных собак. Животных, заявляет Дмитрий, обязательно обследует ветеринар. Если четвероногий болен, его усыпляют и кремируют. Ради благой цели — чтобы не было бешенства и эпидемий. А до этого держат в клетке со всеми удобствами, среди которых обязательное кормление.

Однако у зоозащитников к хозяину питомника много претензий. Волонтёры считают, что в приюте кремируют не только больных и бездомных собак, но и случайно потерявшихся домашних питомцев. Такой вывод они сделали, увидев в клетках собак в ошейниках. Они также обвиняют Дмитрия в отсутствии комфортных условий для четвероногих.

Но это не самое страшное. Животных могут сжигать живыми, заявляют зоозащитники. При этом Дмитрий не смог уточнить, чем усыпляют питомцев перед кремацией, говорят волонтёры.

Сейчас зоозащитники создали петицию, обращённую к мэру Новокузнецка Сергею Кузнецову, прокуратуре, пожарной охране и Роспотребнадзору с просьбой остановить «конвейер смерти». Уже есть 1 141 подпись.